حكومة اقليم كوردستان تعلن زيادة لرواتب الموظفين في موازنة 2019

وصف سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان امانج رحيم يوم الجمعة التعديلات التي اجرتها الحكومة الاتحادية على مسودة الموازنة المالية لعام 2019 بالإيجابية.

وقال رحيم في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، انه “في الفصل المتعلق بـ(تعويضات الموظفين) فقد تمت زيادة رواتب موظفي اقليم كوردستان من (3 ترليونات، و828 مليار دينار) الى (5 ترليونات و448 مليار دينار)”.

وبحسب المسؤول الحكومي فان الحكومة الاتحادية زادت رواتب موظفي الاقليم من (317) مليار دينار شهريا الى (454) مليار دينار شهريا بفارق مالي قدره 137 مليار دينار.

واشار الى تخصيص ميزانية خاصة بقوات البيشمركة لا علاقة لها برواتب الموظفين والمتقاعدين في الاقليم اذ يتم صرفها شريطة التزام الحكومتين بالاتفاق النفطي.

ونوه رحيم الى ازالة كلمة “محافظات الشمال” المخالفة للدستور العراقي من مسودة الموازنة التي من المقرر التصويت عليها مجلس النواب العراقي.