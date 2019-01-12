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دعوة لعرض فلم

ضمن برنامجها الجديد لعام 2019 ستقدم جمعية الرافدين الثقافية العراقية في امستردام المخرجة السينمائية اللبنانية لينا عيسى في فلميها الجديدين “بطاقة الى أتلانتس” مدته 50 دقيقة و “ذاكرة الجسد” مدته 15 دقيقة، يوم السبت الموافق 26-01-2019 وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا وذلك على قاعة الجمعية. وسيتم اجراء حوار حول فلميها باللغتين العربية والهولندية . فعلى المهتمين بالثقافة الحضور والمشاركة والدعوة عامة.

عنوان قاعة جمعية الرافدين الثقافية العراقية في أمستردام:

Hudsonhof 1

1057KP Amsterdam

للوصول الى القاعة ترام رقم 13 من المحطة المركزية في أمستردام لغاية ساحة

التي تبعد عن القاعةثلاث دقائق سير على الاقدامMercatorplein

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