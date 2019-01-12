رئيس حكومة محلية يرد على انباء تدخل المرجعية الشيعية في استبعاده من منصبه

كذب المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء المقال من منصبه عقيل الطريحي يوم الجمعة ما تم تداوله بشان استبعاده من منصبه من قبل المرجعية الدينية الشيعية في العراق.

وقال المكتب في بيان اليوم، “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحات منسوبة الى محافظ كربلاء عقيل الطريحي وعبر صفحات مزورة، وفي الوقت الذي ننفي فيه صدور هذه التصريحات التي تتحدث عن دور لجهات دينية في اسباب قرار الاقالة، نورد التصريح الوحيد الذي صدر بهذا الخصوص ومفاده: “أن خدمة كربلاء والعراق لا تقتصر على المناصب”، وانه “يحترم الآليات الدستورية والقانونية، لكن القرار سياسي وينطوي على مخالفات قانونية ويستند الى معطيات غير ناهضة وغير واقعية”.

واضاف البيان أن “ثمة اطرافا مغرضة تحاول خلط الأوراق وزج جهات أخرى في اجراءات سياسية، ونشيد بالدور الذي تمارسه العتبات المقدسة في تقديم الخدمات لكربلاء خاصة والعراق عموما من خلال مشاريعها الرصينة”.