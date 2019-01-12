رئيس مجلس الوزراء السيد عادلعبدالمهدي يستقبل عددا من اعضاءمجلس النواب عن محافظة كركوك

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي اليوم عددا من اعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك. .

واكد رئيس مجلس الوزراء حرصه الشديد على استقرار الاوضاع في المحافظة وترسيخ حالة التعايش بين مكوناتها واحترام التنوع الذي تمتاز به كركوك .

ووجه بتركيز الجهود على تقديم الخدمات ، والعمل وفق الدستور والقانون والصلاحيات والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة من اجل تحقيق الصالح العام .