رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يستقبل وزير النفط في الجمهورية الاسلامية الايرانية

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي اليوم وزير النفط في الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد بيجين زنكنة والوفد المرافق له.

واكد السيد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين وعلى اهمية تعزيزها في المجالات التي تخدم مصالح الشعبين وفي مقدمتها التعاون في مجالات النفط والغاز .

من جهته اعرب وزيرالنفط الايراني عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع العراق والتطلع لتطويرها ، وعن امله بتحقيق المزيد من التعاون المشترك وتلبية احتياجات العراق من الغاز ، كما وجه التهاني لسيادته بتوليه رئاسة الحكومة والعمل على استقرار وازدهار الاقتصاد العراقي .



وحضر الاجتماع وزير النفط السيد ثامر الغضبان وعدد من المسؤولين والمستشارين في قطاعات النفط والغاز والاقتصاد في البلدين.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء