سبهان و عقدة ايران

رشيد سلمان

يوجد سبهانان سعودي و عراقي و الثاني اشد وهابية من الاول و حقده على ايران فاق حقد بن سلمان و ترامب و بولتن و بومبيو.

بعد اعتراف بن سلمان على الاعلام الامريكي بان السعودية جندت المنظمات الوهابية الارهابية و سلحتها و مولتها بطلب من الغرب بقيادة امريكا لا ضرورة لذكر اعتراف اوباما و هيلاري كلنتون و الشريف سنودن بذلك.

سبهان العراق يتصدى لكل من يذكر آل سعود (حتى لو كان مادحا) و يطلب منه بالمقابل ذم ايران لان عقدته ضد ايران غير قابلة للشفاء.

سبهان العراق لا يكتفي بحقده السياسي على ايران بل ينتقد من يزور ايران للسياحة او للعلاج و يطلب منهم الذهاب الى اولياء امره آل سعود.

سبهان العراق اعتنق مذهب جديد اسمه (الشيعي الوهابي) و ليبرر حقده على الشيعة يذرف دموع التماسيح على مصلحتهم بنقاطه العشرين.

باختصار: هلوسة سبهان العراق عن ايران و كيله المديح لمن اعترف بتجنيد الارهاب الوهابي و تسليحه وتصديره للعالم فاقت هلوسة السبهان السعودي.