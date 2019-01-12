سجال بين “العصائب” وتيار الحكيم بسبب “ليمونة” والخزعلي يتحدث عن “عملاء”

أعلنت حركة عصائب أهل الحق، عزمها مقاضاة قناة “الفرات”، الفضائية التابعة لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بتهمة القذف والتشهير.

وكان تلفزيون الفرات قد بثّ عاجلا مساء الخميس أفاد باعتقال قاتل صاحب مطعم (ليمونة) وبحوزته هويات تثبت انتماءه لحركة عصائب أهل الحق.

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، إنه سيتم مقاضاة قناة الفرات الفضائية وحسين العيداني، لنشرهما فيديو مفبركًا.

وقال عواد في بيان، إنه “اعتبارًا من يوم الأحد المقبل سنقوم برفع دعوة قضائية بحق قناة الفرات الفضائية وحسين العوادي بجريمة القذف والتشهير”، مبينًا أن “ما ذكرته خلال الفيديو المفبرك عار عن الصحة”.

من جهتها نفت وزارة الداخلية العراقية، القبض على قاتلي صاحب مطعم ليمونة في مدينة الصدر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن في بيان، إنه “لم يتم القبض حتى الآن على قاتلي صاحب المطعم في مدينة الصدر”.

وعقب تلك الانباء، غرد زعيم العصائب قيس الخزعلي على حسابه بتويتر، “منتهى الدناءة التي يمكن ان يصل اليها إنسان هو ان يتهم الآخرين زورا وبهتانا إذا اختلفوا معه، الا إذا كان مأجورا فانه يكون معذورا لانه سيكون عميلا.”.

واغتال مسلحون مجهولون، الخميس، عماد جبار صاحب مطعم “ليمونة” أحد أشهر المطاعم الشعبية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن “مسلحًا يستقل دراجة نارية أطلق النار قبل ظهر اليوم في منطقة الحبيبة بمدينة الصدر شرق بغداد النار على المدعو عماد جبار صاحب مطعم “ليمونة” الشهير وأرداه قتيلًا في الحال”، وفق وسائل إعلام محلية عراقية.

وجاء مقتل صاحب أحد أشهر المطاعم في بغداد، بعد ساعات من العثور على جثة سامر علي، أحد العاملين في مكتب قناة الحرة الأمريكية وفي رأسه آثار طلقات نارية، في محيط القناة، في العاصمة العراقية.