قطر تؤكد استعدادها لاستثمار مليار دولار في العراق

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله الرئيس العراقي، برهم صالح، استعداد الدوحة لاستثمار مليار دولار في البنية التحتية في العراق في إطار إعادة الإعمار.

ويأتي ذلك إثر زيارة للرئيس العراقي برهم صالح مع وفد حكومي رفيع المستوى، أمس الخميس، إلى الدوحة، بحث خلالها مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها في المجالات السياسية والاقتصادية والنقل والطاقة.

وكذلك اتفق الجانبان على إطلاق خط بحري مباشر يربط ميناء حمد في قطر بميناء أم قصر في العراق بهدف تنشيط التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية.

ويعتبر ميناء حمد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية سنويا، أما ميناء أم قصر فهو أكبر ميناء عراقي ويقع في محافظة البصرة قرب الحدود العراقية الكويتية.

وتسعى قطر إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية والتجارية بعد فرض الدول الخليجية المجاورة لها، بالإضافة إلى مصر، حصارا عليها منذ حوالي سنتين.