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مجلس النواب العراقي يتحرك على قضية حريق المشردات في بغداد

صوّت مجلس النواب يوم السبت على تشكيل لجنة تحقيقية بشأن حريق دور تأهيل الاناث المشردات في الاعظمية بالعاصمة الاتحادية بغداد.

وتضم اللجنة المشكلة اعضاء في لجنة الامن والدفاع، ولجنة حقوق الانسان، لجنة المرأة، ولجنة العمل.

واسماء اعضاء اللجنة التحقيقة كالاتي:

١. النائب محمد رضا
٢. النائب جاسم حسين
٣. النائب هيفاء كاظم
٤. النائب وصفية محمد
٥. النائب انتصار علي خضر
٦. النائب سروه ونس
٧. النائب انسجام عبدالزهرة
٨. النائب بسمة محمد بسيم
٩. النائب ارشد الصالحي
١٠. النائب حسين سعيد
١١. النائب اسعد عبدالسادة
١٢. فاتن عبدالواحد

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