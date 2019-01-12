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مجلس النواب يُشكل لجنة تحقيقية حول حريق مبنى إيواء واصلاح الاناث المشردات في الأعظمية

أعلن مجلس النواب، اليوم السبت، تشكيل لجنة تحقيقية حول حريق مبنى إيواء وإصلاح الإناث المشردات في الأعظمية شمالي العاصمة بغداد.
وقال مراسل ‘المدار’، إن مجلس النواب وجه خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم، بتشكيل لجنة تحقيقية حول حريق مبنى إيواء وإصلاح الإناث المشردات في الأعظمية.
وتتالف اللجنة من النائب محمد رضا، النائب جاسم حسين، النائب هيفاء كاظم، النائب وصفية محمد،النائب انتصار علي خضر، النائب سروه ونس،. النائب انسجام عبدالزهرة،، النائب بسمة محمد بسيم، النائب ارشد الصالحي، النائب حسين سعيد، النائب اسعد عبدالسادة،و فاتن عبدالواحد ممثلة عن مفوضية حقوق الانسان.
وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم السبت (12 كانون الثاني 2019)، جلسته الـ 25 برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي.
وتضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، والذي أعلنت عنه الدائرة الاعلامية للمجلس امس الجمعة، التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بشأن حريق مبنى ايواء المشردات في منطقة الاعظمية.

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