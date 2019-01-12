مذكرة تفاهم لتدريب كوادر عراقية بين رئيس اتحاد المقاولين العراقيين ونظيره الأردني

وقع رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي ونقيب مقاولي الانشاءات الاردنية احمد اليعقوب ، مذكرة تفاهم مع وزير المياه والري الأردني رائد ابو سعود ، لتدريب كوادر فنية عراقية بحضور كادر الوزارة . وقال رئيس اتحاد المقاولين العراقين علي السنافي ان توقيع الاتفاقية جاء للتوجيه الملكي بتقديم كافة اشكال الدعم للعراق ، وتأكيدا على زيارة رئيس الوزراء الأردني الاخيرة لبغداد ، لتقديم كافة اشكال التعاون والمساعدة خاصة في مجال ادارة المياه والصرف الصحي ، ورفع كفاءة الاستخدام المائي وتطوير الادارة المائية والاستغلال الامثل للموارد المتاحة ، وتحقيق التكامل بين ادارة قطاع المياه في الاردن والعراق ، واشار رئيس الاتحاد العراقي ان ، الاتفاقية ستسمح بنقل الخبرات الاردنية في مجال ادارة المياه والصرف الصحي ، بداية في محافظة البصرة ، من خلال تدريب كوادر ادارة مياه البصرة ورفدهم بالخبرات المطلوبة ، خاصة التحديات التي يواجهها قطاع المياه في جنوب العراق ، تحقيقا للاستغلال الامثل للموارد المتاحة. من جانبه اكد وزير النقل والمياه الأردني ، حرص الحكومة الاردنية من خلال الوزارة ، على أهمية تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المحلية الاردنية ذات الخبرة المتميزة في مجال المياه والصرف الصحي ، وايضا المياه المعالجة واعادة الاستخدام ، مشيرا للاستعداد لتدريب اكبر عدد ممكن من الاشقاء العراقيين في مراكز التدريب المتخصصة في قطاع المياه الاردني ، والتي تتميز بسمعة عربية واقليمية متميزة . فيما شدد نقيب المقاولين الاردنيين احمد اليعقوب على ، عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين ، ونقابة المقاولين الاردنيين تحث الخطى لتوسيع افاق التعاون من خلال اتاحة المجال للمقاول الاردني في تنفيذ اعمال في العراق ، ونقل الخبرات الاردنية للمقاول العراقي.