مصدر مقرب من الوحدات الكوردية يكشف لـ(باسنيوز) : هذا ماسحبته أمريكا من معدات وجنود من سوريا ..بهذا الاتجاه !

أكد مصدر كوردي مقرب من الوحدات الكوردية السورية YPG ، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بسحب بعض قواتها العسكرية من معدات ومقاتلين من القوات الخاصة بشكل “سري جدا” من شمال سوريا إلى إقليم كوردستان.

المصدر قال مشترطاً عدم الافصاح عن هويته ، إن:« الولايات المتحدة قامت بسحب بعض المعدات العسكرية من منطقة رميلان بريف قامشلو ومن قاعدة (مطار كوباني) بجنوب كوباني بغرب كوردستان( شمال سوريا) إلى إقليم كوردستان ». وأضاف المصدر ، بالقول « إلى جانب ذلك قامت بسحب بعض جنودها من كوباني ورميلان بشكل سري جدا».

من جانبها، نفت قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها) انسحاب القوات الأمريكية في الوقت الحاضر ، مشيرة الى “إعادة تموضع” تلك القوات في بعض الأماكن بشمال شرق سوريا.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قال الجمعة ، إن الولايات المتحدة لم تسحب أي جنود من سوريا حتى الآن ، وان ماحصل هو سحب بعض المعدات العسكرية. مضيفاً أن عملية سحب المعدات العسكرية هي الخطوة الأولى في عملية الانسحاب من سوريا، وهو ماتم البدء بالعمل به الآن، مردفاً بالتأكيد أن الجنود الأميركيين لم يقوموا بالمغادرة حتى هذه اللحظة ، حسبما نقلت عنه وكالة “أسوشيتد برس”، الجمعة. ولم يفد المسؤول بأي أرقام محددة لعمليات الانسحاب، لكنه أكد دخول عدد غير محدد من الجنود الإضافيين، للمساعدة وتأمين عملية الانسحاب. وكان التحالف الدولي المناهض لداعش، أعلن يوم الجمعة، بدء الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا. وأكد المتحدث باسم التحالف شون راين، أن التحالف لن يدلي بأي معلومات حول توقيت ومواقع القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن، الشهر الماضي، عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا، البالغ قوامها 2000 عسكري، وهو ما فاجأ الحلفاء الذين انضموا إلى واشنطن في قتال تنظيم “داعش” في سوريا.