مقتل شخص ونجله في مشاجرة بحي في اربيل

افاد شهود عيان يوم السبت ان شخصا ونجله قتلا في مشاجرة وقعت في حي بمدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.
وقال الشهود ان مشاجرة اندلعت مساء اليوم في حي “مام زاوا” في اربيل ادى الى مقتل شخص وابنه، من دون مزيد من التفاصيل.
افاد شهود عيان يوم السبت ان شخصا ونجله قتلا في مشاجرة وقعت في حي بمدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.
وقال الشهود ان مشاجرة اندلعت مساء اليوم في حي “مام زاوا” في اربيل ادى الى مقتل شخص وابنه، من دون مزيد من التفاصيل.
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