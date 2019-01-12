مقرب من الحكومة يعلن القبض على قاتل صاحب مطعم شهير خلق ازمة بين الخزعلي والحكيم

أعلن فاضل ابو رغيف الخبير الامني المقرب من الحكومة العراقية يوم السبت ان السلطات الامنية القت القبض على قاتل صاحب مطعم شعبي شهير في العاصمة بغداد.

وقال ابو رغيف الذي يقدم مشورة للسلطات الامنية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ان “خلية الصقور الاستخبارية وبجهدٍ متميز القت القبض على قاتل صاحب مطعم ليمونة، وفي فترة لم تتجاوز 48,ساعة”.

واوضح ان “القاتل لا ينتمي لأي جهة حزبية ولا لأي فصيل عراقي ولا لأي فصيل بالحشد الشعبي”.

وكان مصدر أمني مسؤول وشهود عيان قد افادوا يوم الخميس باغتيال صاحب احد اشهر المطاعم في بغداد شرقي العاصمة.

وقال المصدر والشهود ان مسلحا يستقل دراجة نارية اطلق النار قبل ظهر أول امس في منطقة الحبيبة بمدينة الصدر شرقي بغداد النار على المدعو عماد جبار صاحب مطعم “ليمونة” الشهير و أرداه قتيلا في الحال.

ويقع مطعم “ليمونة” الشعبي الشهير في مدينة الصدر شرقي بغداد حيث يتردد عليه يوميا العديد من الاشخاص.

واشعلت هذه الحادثة ازمة بين جماعة “عصائب اهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم بعد ان اتهمت فضائية “الفرات” الممولة من قبل الاخير “العصائب” بالوقوف وراء الجريمة.

يشار الى ان جهات سياسية شيعية اضافة الى قادة في الحشد الشعبي، قد تدخلت ومنعت الخلاف من التطور اكثر بعد ان هدد الطرفان المتنازعان بإنزال جماهيرهم الى الشارع.