ملكة جمال روسيا وراء تنازل ملك ماليزيا عن العرش



أعلنت الأسرة المالكة في ماليزيا عن خطط لاستبدال حاكمها البالغ من العمر 49 عاما بعدما تنازل عن العرش. ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، استقال الملك سلطان محمد الخامس البالغ من العمر 49 عاما، من حكم ماليزيا اليوم، بعد عامين فقط من توليه العرش ، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر في تاريخ البلاد. وأعلن سيد دانيال سيد أحمد ، أمين سر الحاكم، أن مجلس الحكام يعقد اجتماعا يوم 24 يناير لانتخاب ملك جديد. وقال أحمد في بيان اليوم إن الملك الجديد سيؤدي اليمين يوم 31 يناير. وقال القصر الملكى في بيان: “يذكر القصر الوطني أن جلالة الملك استقال من منصب الملك الخامس عشر اعتبارا من 6 يناير”. وتم تنصيب سلطان محمد الخامس ، حاكم ولاية شمال كيلانتان ، في ديسمبر 2016 كواحد من أصغر الملوك الدستورية في ماليزيا. وتزوج من ملكة جمال موسكو السابقة أوكسانا فويفودينا، البالغة من العمر 25 عاما، في احتفال فخم في نوفمبر الماضي، بعد أن اعتنقت الإسلام. كان حفل الزفاف خاليا من الكحول وكان مليئا بالأطعمة الحلال، فيما كان الملك يرتدي الملابس الوطنية الماليزية، بينما كانت العروس ترتدي فستان زفاف أبيض. وزعمت مصادر مقربة من الزوجين أنهما “قلقان للغاية” بشأن إنجاب الأطفال. وأفادت الصحيفة البريطانية أن العروس الجديد للملك، تصغره بحوالي 24 عاما، وكانت تعمل كطبيبة وظهرت في صور لها عبر موقع التغريدات وهي ترتدي الحجاب بعد دخولها الإسلام.