نص مشروع قانون جرائم المعلوماتية.. عقوبات تصل الى السجن المؤبد

النص الكامل لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي انهى البرلمان، في جلسته الـ25 التي عقدت اليوم، قراءته الأولى، تمهيدا للقراءة الثانية من اجل التصويت عليه.
وتضمن القانون عقوبات ضمن 22 مادة، من بينها عقوبات بالسجن المؤبد وغرامات مالية كبيرة.
النص الكامل لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي انهى البرلمان، في جلسته الـ25 التي عقدت اليوم، قراءته الأولى، تمهيدا للقراءة الثانية من اجل التصويت عليه.
وتضمن القانون عقوبات ضمن 22 مادة، من بينها عقوبات بالسجن المؤبد وغرامات مالية كبيرة.
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