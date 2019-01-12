ورشة تدريبية حول الحملات اللاعنفية وآلية تطبيقها في محافظة نينوى ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى

نينوى : نتعاون لنقضي على العنف معاً

متابعة / جميل الجميل

ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى أقامت منظمة UPP ورشة تدريبية حول موضوع ( الحملات اللاعنفية) لمجموعة من شباب مكونات محافظة نينوى في أربيل لمدّة خمسة أيّام.

وبحضور عشرين مشاركا من كافة مكونات نينوى من المسيحيين والأيزيديين والتركمان والعرب والشبك الشيعة والسنة والكاكائيين إنطلقت فعاليات الورشة التدريبية من خلال التعارفبين المشاركين وأماكنهم وخلفياتهم الثقافية والمجتمعية لمدّة خمسة أيّام متتالية مع مدرّبين : غيلان قحطان من بغداد ، والمدرّب أحمد علاء مدرّب في الحملات اللاعنفية.

ضمّ التدريب كافة مكونات نينوى حسب مراعاة التعددية والتنوع والجندر في هذه الورشة وتم تهيئة مجموعة نشطاء ليحفظوا السلام ويمنعوا العنف والنزاع بالإضافة إلى أنّهم سيساهموافي إطلاق حملات وأنشطة وفعاليات ستقيمها المنظمة بالتعاون مع النشطاء لأرشفة السلام في مدن نينوى وتحقيقه وتعزيز دور التماسك الإجتماعي.

أختتمت الورشة التدريبية يوم السبت المصادف 12 كانون الثاني 2019 بتوزيع شهادات مشاركة من قبل المنظمة ، جدير ذكره بأنّ مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى بمرحلته الثانيةقد إنقسم إلى قسمين : القسم الأول هو إعادة وتأهيل مجموعة من المدارس في محافظة نينوى وبناء قدرات الكادر التربوي وإقامة فعّاليات تعزز السلام مع الطلبة، والقسم الثاني بدأ ببناء قدرات نشطاء المجتمع المدني في مواضيع عديدة وتنمية قدراتهم ليكونوا وكلاء السلام في مدنهمومانعي الصراعات ، وسيشمل عدّة أنشطة وفعاليات وحملات والعمل مع الإذاعات لبث برامج السلام ، والمشروع ممّول من الوزارة الفدرالية للتعاون الإقتصادي والتنمية وتنفيذ منظمة جسر إلى الإيطاليةUPP.