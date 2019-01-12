وزارة التربية بالتعاون مع منظمة ميرسي كور الدولية تقيم ورشة تدريبية للمرشدين التربويين العاملين في مراكز حقك في التعليم

اقامت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة ميرسي كور الدولية (برنامج تعزيز فرص التعليم للشباب المتأثرين بالأزمات في العراق) ورشة تدريبية للدعم النفسي بالأنشطة والفعالياتللمرشدين التربويين المرشحين من قبل وزارة التربية في مراكز حقك في التعليم والمقامة في محافظة السليمانية للفترة من 11 الى 14 كانون الثاني 2019 .

المدير العام للتعليم العام والأهلي والأجنبي في الوزارة الدكتور علي حميد مخلف اوضح ان الورشة التدريبية تتضمن اعطاء دروساً تدريبية لغرض بناء القدرات والمهاراتللمرشدين التربويين العاملين في هذه المراكز لتقديم الدعم النفسي والتربوي بالأنشطة والفعاليات داخل هذه المراكز الذين تم اعادتهم الى مقاعد الدراسة من خلال عمل مشرفي الارشاد والمرشدين التربويين البالغ عددهم 103 المرشحين للعمل ميدانيا لإعادة الشباب الى الى مقاعدالدراسة حيث يهدف البرنامج الى اعادة 5500 شاب من البنين والبنات بعمر 10-20 سنة الى مقاعد الدراسة للفئة المستهدفة من النازحين والعائدين والباقين في مناطق النزاع والشباب المتأثرين من خلال برامج وزارة التربية (التعليم النهاري، التعليم المسائي ، الامتحانات الخارجية، التعليم المسرع ، اليافعين ، حقك في التعليم ، محو الامية) الذين تركوا مقاعد الدراسة في بعض المحافظات بسبب الظروف التي مرت بهم في عام 2014 ، مضيفا ان الدروس التدريبية المقدمة للمرشدين قدمت من خلال مختصين في معالجة بعض المشاكل النفسية التي تعرض لها هؤلاء الطلبةابان سيطرة كيان داعش الارهابي على بعض المحافظات .

وأضاف مخلف ان وزارة التربية بالتعاون مع منظمة ميرسي كور افتتحت 43 مركز حقك في التعليم في مناطق تنفيذ البرنامج، حيث يتم تنفيذ البرنامج في خمسة محافظاتضمن ثمانية مديريات عامة للتربية وهي: في محافظة بغداد قاطع الاعظمية التابع لمديرية تربية الرصافة الاولى ، قاطعي 9 نيسان والمدائن التابعة لمديرية تربية الرصافة الثانية، قاطع ابوغريب التابع لمديرية تربية الكرخ الاولى، قاطع الرشيد التابع لمديرية تربية الكرخ الثانية.

والمديريات العامة للتربية في محافظات:ديالى وتشمل قاطعي بعقوبة وخانقين، كركوك وتشمل قاطعي كركوك المركز والحويجة، صلاح الدين وتشمل قاطعي تكريت وبيجي، الانبار وتشمل قاطعي الرمادي والقائم ” .

من جانبه بين مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية السيد فراس محمد حسن ان مدة تنفيذ برنامج تعزيز فرص التعليم للشباب المتأثرين بالأزمات في العراق يستمرللعامين الدراسيين (2018-2019) و (2019-2020) ، اما الفئة المستهدفة في البرنامج فهم الشباب من فئتي الذكور والإناث وبنسبة لا تقل عن 40 % من الاناث ، ويستهدف البرنامج الشباب من المجتمعات النازحة والعائدة والباقية في مناطق النزاع والمضيفة وبنسبة لا تقل عن 50% منالنازحين والعائدين والباقين في مناطق النزاع.

وأضاف حسن الورشة التدريبية تضمنت محاضرة في مفهوم وأهداف وأسس الارشاد القاها الدكتور صالح مهدي اخصائي ارشاد في جامعة ديالى ، ومحاضرات عن الارشاد بالأنشطة والفعاليات، ومفهوم اللعب وعلاقة الارشاد باللعب المنظم ، وأهمية وفوائد الارشاد بالأنشطة واللعب القتها الدكتورة اسماء عبد الجبار في جامعة ديالى .

وأضاف حسن ان الورشة التدريبية شارك فيها 43 مرشد تربوي في مراكز حقك في التعليم.