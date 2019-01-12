وصول رواتب موظفي الانتخابات في السليمانية

أفاد مصدر في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، اليوم السبت، بوصول رواتب موظفي المفوضية في محافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وقال المصدر ان رواتب موظفي مفوضية الانتخابات المستقلة العليا الذين شاركوا في انتخابات الثاني عشر من ايار الماضي في محافظة السليمانية وصلت الى بنوك المحافظة.

واضاف المصدر انه من المقرر ان تعقد المفوضية يوم الاثنين المقبل، مؤتمرا صحفيا، للاعبان عن موعد توزيع الرواتب على الموظفين من خلال ستة مصارف في مدينة السليمانية، فضلا عن توجه لجنة الى الاقضية في المحافظة لتوزيع الرواتب على موظفي المفوضية.