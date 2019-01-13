إسرائيل تكشف خطة إيرانية لإنشاء جيش شيعي من ثلاث دول بينها العراق

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت عن مساع ايرانية لتشكيل قوة تتألف من 100 الف مقاتل شيعي من ثلاث دول العراق، وباكستان، وافغانستان.

وقال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز “لقد وجهنا ضربات لآلاف الأهداف (الإيرانية) دون أن نتبناها” وذلك منذ كانون الثاني/يناير 2017، حين صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على سلسلة الهجمات.

وقال إن تلك الضربات كانت امتدادا للهجمات التي شنتها إسرائيل في السابق على قوافل وأهداف تابعة لحزب الله منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، لكنها لم تكن تستهدف الأصول الإيرانية مباشرة.

وقال أيزنكوت إن قرار مهاجمة الإيرانيين في سوريا اتخذ بعد حدوث تغيير ملحوظ على الاستراتيجية الإيرانية.

وأضاف “كانت رؤيتهم تتمثل في إحداث تأثير كبير في سوريا من خلال بناء قوة تضم ما يصل إلى 100 ألف مقاتل شيعي من باكستان وأفغانستان والعراق. لقد قاموا ببناء قواعد استخباراتية وقاعدة جوية داخل كل قاعدة جوية سورية”.

واعتبر أيزنكوت أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني ارتكب خطأ استراتيجيا باختيار سوريا كقاعدة لعمليات ضد إسرائيل. وأضاف “تمثل خطأه في اختيار ملعب هو ضعيف فيه نسبيا. لدينا تفوق استخباراتي كامل في هذا المجال. نحن نتمتع بالتفوق الجوي الكامل. لدينا ردع قوي ولدينا مبرر للتصرف”.

وقال لـ”نيويورك تايمز” إن إيران تقوم الآن “بنقل جهودها إلى العراق” بسبب عمليات إسرائيل في سوريا على مدار العامين الماضيين.

وأضاف أن قوة القدس حاولت الرد في أيار/مايو 2018 بهجوم صاروخي فاشل على شمال إسرائيل.

وشرح أيزنكوت في مقابلته الصحافية أيضا تفاصيل عمليات إسرائيل ضد حزب الله. وقال “حزب الله لا يمتلك قدرات (صاروخية) دقيقة باستثناء قدرات صغيرة لا تذكر” مقارنة بما “كان يأمل في الحصول عليه من مئات صواريخ المديين المتوسط والطويل”.

ويخرج رئيس الأركان الإسرائيلي غادي أيزنكوت إلى التقاعد الأسبوع المقبل.