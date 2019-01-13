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إنجاز 11 بناية في مجمع الفهيم السكني

سعياًً منها للمساهمة في الحد من أزمة السكن في العاصمة بغداد تواصل هيئة استثمار بغداد ومن خلال ملاكاتها الهندسية والفنية متابعة المشاريع الاستثمارية في القطاع السكني, ومن هذه المشاريع مجمع الفهيم السكني , إذ أشرت تقدم العمل بالمشروع الاستثماري المخصص لمنتسبي ديوان الرقابة المالية في منطقة الغزاليةوالمنفذ من قبل شركة الفهيم للمقاولات العامة , ويتالف المشروع من 64 بناية سكنية مقسم الى ثلاث مراحل للعمل . حيث تم إنجاز (11) بناية تمثل المرحلة الاولى بنسب عالية من أصل 25 بناية . وتواصل الكادر الهندسي التابع للشركة المستثمرة العمل بوتيرة متصاعدة لانجاز المراحل لباقي المشروع وفق السقف الزمني المحدد لها .
الجدير بالذكر ان الشركة المنفذة أكملت البنى التحتية داخل حدود المشروع وعلى الجهات ذات العلاقة القيام بالربط الخارجي لجميع الخدمات كلاً حسب اختصاصه , وتأخر الجهات المعنية بتنفيذ عملية ربط البنى التحتية للمشروع أخّر عملية تسليم الوحدات السكنية التي وفرتها الشركة المنفذة في الـ(11) بناية المنجزة .هذا وتواجه جميع المجمعات السكنية التي تنفذها الشركات الاستثمارية تلكؤ الجهات المعنية من تنفيذ التزاماتها حسب القانون في أكمال عملية الربط الخارجي للبنى التحتية للمشاريع , وعلى صعيد متصل تناشد هيئة استثمار بغداد جميع الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية ان تفي بالتزاماتها ا لتي ينص عليها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل خدمة للصالح العام .

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