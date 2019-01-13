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اتفاق مبدئي على عودة البيشمركة الى (المتنازع عليها)

كشف الامين العام لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان ،اليوم الاحد، عن اتفاق وزارتي البيشمركة ، والدفاع العراقية “مبدئياً” على عودة قوات البيشمركة المشتركة الى المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها)، والتي كانت قد انسحبت منها بعد خيانة 16 اكتوبر/تشرين الاول 2017 .

الفريق جبار ياور ، قال أنهم ينتظرون وصول وفد من وزارة الدفاع العراقية لإجراء محادثات مفصلة مع وزارة البيشمركة حول آلية عودة قوات البيشمركة إلى المناطق (المتنازع عليها).

امين عام وزارة البيشمركة ، اضاف بالقول ” من حيث المبدأ الجانبان (وزارتي البيشمركة ، والدفاع العراقية) موافقان وقررتا إعادة استئناف العمل الامني والعسكري المشترك في كافة المناطق التي تشهد تحركات لتنظيم داعش “.

موضحاً ” “بدءً من خانقين إلى شنكال (سنجار) اي كل مناطق ديالى وصلاح الدين وكركوك ومخمور والموصل”.

الفريق ياور ، ختم بالقول انه ” لم تعقد حتى الان اجتماعات لكن سيتم عقدها بين الجانبين لبحث التفاصيل”.

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