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الأمن الوطني المصري يداهم العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

إستمراراً لجهود وزارة الداخلية المصرية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والإستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد .

إضطلع قطاع الأمن الوطنى بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلى ، والتى يسعى هؤلاء العناصر بإتخاذها كملاذ للإختفاء والإنطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية .

وقد كشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة ، وإتخاذهم من خور جبلى مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى قبل تنفيذ عملياتهم العدائية

تم مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم 12/الجارى ، وحال إتخاذ إجراءات حصار المنطقة ، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران ، ونتج عنه مصرع عدد (6) من العناصر الإرهابية ، عثر بحوزتهم على ( 4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش ، كمية من الطلقات ، عبوة ناسفة ، وسائل إعاشة ، بعض الأوراق التنظيمية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق .

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