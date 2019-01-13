البرلمان يبث خبرا صادما: الحكومة العراقية لا تمتلك خطة لتزويد الكهرباء بالصيف

قال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة عدي عواد يوم السبت ان الحكومة الاتحادية ليس لديها أي خطة لتزويد الكهرباء خلال الصيف المقبل.

وقال عواد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه “من خلال اطلاعنا على اعمال وزارة الكهرباء وجدنا انه لا توجد خطة للصيف المقبل وهنالك هدر للمال العام وعدم وجود جدية في تثبيت العقود والاجراء اليومين”.

وحذر “من عودة التظاهرات السلمية في البصرة وباقي المحافظات في حال عظم اتخاذ اجراءات فعلية لتجاوز الاخفاقات السابقة كما حصل بصيف العام الماضي”.

ودعا عود “الوزارة لوضع خطة تضم جداول بعدد ساعات التجهيز المتوقعة لكل محافظة وباقي تفاصيل العمل وتثبيت العقود والاجراء اليومين”، مردفا بالقول “دونها سنستخدم صلاحياتنا القانونية والدستورية للدفاع عن حقوق الجماهير”.