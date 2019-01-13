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السلطات العراقية توضح حقيقة انتشار قوات امريكية بالموصل وطرد الحشد والداخلية

نفى مركز الإعلام الأمني يوم السبت ما يتم تداوله بشأن انتشار القوات الامريكية في مدينة الموصل العاصمة المحلية في نينوى، وطرد الحشد الشعبي، وقوات وزارة الداخلية منها.

وقال المركز في بيان اليوم، انه “تطل علينا بين الحين والآخر مواقع محسوبة على الإعلام الا ان هذه المواقع بعيدة جدا عن العمل المهني، حيث تعمد الى نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة كان اخرها ( قوات أمريكية تنتشر في مقرات الموصل وتطرد الحشد الشعبي والداخلية)”.

ودعا البيان “وسائل الاعلام والمواطنين الى عدم التصديق بما ينشر دون مصدر رسمي، حيث اننا رصدنا خلال الفترة القليلة الماضية مجموعة من المعلومات غير الصحيحة الغرض منها جذب المتلقين والبحث عن الشهرة بطرق بعيدة عن طبيعة الإعلام الحقيقي”.

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