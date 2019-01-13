السلطات تستكمل التحقيقات بجريمة هزت اقليم كوردستان وتفقد الشاهد الوحيد عليها

اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم السبت عن استكمال التحقيقات في قضية احراق اسرة من قبل ربها في بلدة جمجمال.

ولقي ثلاثة اطفال نهاية عام 2018 مصرعهم اثر حريق بلبدة في محافظة السليمانية.

ووقع الحريق داخل منزل في القضاء، وتسبب بمصرع الاطفال الثلاثة حرقا الى اصابة والدتهم والتي فارقت الاخيرة الحياة بعدها متأثرة بحروق شديدة.

وقال مدير شرطة محافظة السليمانية النقيب سركوت احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه “بما يخض قضية السيدة (سيوان قادر) اكملنا الملفات والتحقيقات المتعلقة بالقضية، وارسلناها مع جميع تقارير الطب العدلي، والدفاع المدني الى القضاء”، مشيرا الى انه “تم عرض جميع التقارير وملفات التحقيق امام القضاء”.

واضاف انه “الى حد الان لم يتم اعتقال سوى زوج سيوان المتهم بالجريمة”، مشيرا الى انه “لم يتبق سوى الشاهدة على الجريمة لم نتوصل اليها الى الان”.

وعن نتائج التحقيقات والتقارير رفض النقيب احمد الكشف عن مضمونها قائلا “لا استطيع البوح بما تضمنته لأن هذا الامر من تخصص السلطة القضائية”.

وكان النقيب احمد قد اعلن نهاية العام الماضي عن القاء القبض على رجل متهم بحرق اسرته.