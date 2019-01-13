الشباب تقرّر تكريم المنتخب بـ 50 مليون دينار

بغداد/ المدى

قررت وزارة الشباب والرياضة تكريم المنتخب الوطني المشارك في نهائيات كأس آسيا في الإمارات بمبلغ ٥٠ مليون دينار عراقي عند اجتيازه الدور الأول من البطولة، على أن يتضاعف في حال اجتيازه الأدوار الاخرى.

أعلن ذلك وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد العبيدي أثناء الزيارة التي قام بها لبعثة المنتخب الوطني نقل خلالها تحيات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عادل عبد المهدي، لبعثة المنتخب الوطني المشاركة ببطولة آسيا.

وقال العبيدي: إن رئيس الوزراء، الدكتور عادل عبد المهدي، كان فرحاً للغاية بالنتيجة التي حققها منتخبنا في المباراة الأولى أمام فيتنام.

وأضاف: إن وجودي هنا في الشارقة يأتي من باب الدعم للبعثة العراقية في سبيل تحقيق أفضل النتائج.

من جهته، قدّم رئيس اتحاد الكرة، عبد الخالق مسعود، شكره وتقديره العاليين لوزير الشباب والرياضة على حضوره لمؤازرة المنتخب الوطني في رحلته الآسيوية.

وأضاف: إن خطوة تكريم المنتخب من قبل الوزارة ليست بالغريبة، وهي جاءت امتداداً لعمق العلاقة التي تربط الطرفين، والمنسجمة وصولاً الى تحقيق الهدف الأسمى، وهو رفع الحظر الكلي عن الكرة العراقية.