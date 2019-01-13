الطيران العراقي يقصف أهدافاً لداعش قرب إيران

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تدمير أوكار وأثار لتنظيم داعش، في محافظة ديالى، الواقعة شرقي البلاد بمحاذاة إيران.

وأعلن الإعلام الأمني في بيان أن طيران الجيش نفذ خلال إسناده لقطاعات الفرقة الخامسة ضمن قيادة عمليات ديالى، ضربات جوية أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين.

وأضاف المركز، كما أسفرت الضربات، عن تدمير “جرار مع العربة” لتنظيم “داعش” الإرهابي، في تلال حمرين، قرب البحيرة، في المحافظة.

وبث الإعلام الأمني عبر موقعه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تسجيلا مصورا للقصف الذي قدمه طيران الجيش العراقي، في اسناد القطاعات الأمنية في عملياتها المستمرة لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه وآثاره.

وكانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، قد أعلنت في الخامس من الشهر الجاري، ان “الأبطال في طيران الجيش وخلال إسنادهم لقطعات عمليات ديالى يتمكنون من تدمير 9 أوكار للإرهابيين، و4 عجلات (سيارات) بيك أب، فضلا عن تدمير 4 دراجات نارية ومولدة كهرباء، ومجموعة أنفاق وتجهيزات وبراميل”.

وتشن القوات العراقية عمليات تقتيش وتطهير في ديالى لملاحقة فلول تنظيم داعش، بعد يومين من إعلان قيادة العمليات المشتركة، وتحديدا في الثاني من كانون الثاني الجاري، شروع قيادة عمليات ديالى بعملية تفتيش شملت 9 قرى.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة داعش في العاشر من كانون الأول لعام 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.