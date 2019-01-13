العامري يؤيد تركيا في القضاء على حزب العمال في العراق

قال السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز يوم السبت ان زعيم تحالف “الفتح” الامين العام لمنظمة بدر يشارك بلاده في انهاء وجود حزب العمال الكوردستاني في العراق.

وقال يلدز في بيان اليوم، انه “التقى العامري وان الاخير اشار الى ضرورة وضع حد لتواجد PKK في العراق وخصوصا في سنجار”.

واضاف “أوضحت له تطلعاتنا بخصوص هذا الموضوع، مؤكدا انه “يجب التعاون مع العراق في مجال مكافحة الارهاب”.

وكانت تركيا قد هددت في مرات عدة بشن عمليات عسكرية في الاراضي العراقية للقضاء على مقالين الـpkk والى الان لازالت تنفذت ضربات جوية في مناطق باقليم كوردستان بحجة استهداف الحزب.