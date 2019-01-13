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العراق يحدد ضوابط تنظيم زراعة الاعضاء البشرية

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، متابعة ما يثار في وسائل الاعلام حول موضوع نقل الأعضاء البشرية.

وقال سامي شاتي مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة في بيان ان الوزارة مستمرة بدورها الرقابي ومتابعتها للمستشفيات والمراكز في القطاعين العام والخاص وفق قانون زراعة الاعضاء البشرية في العراق رقم ١١ لعام ٢٠١٦.

وبين ان هناك لجنة مركزية لاستقبال المتبرعين لزرع الكلى وبمشاركة الجهات الفنية في الوزارة وممثلي الوزارات الامنية في اللجنة للتأكد من اهلية المتبرعين وسلامة الموقف القانوني والإداري لضمان عدم وجود احتمالية المتاجرة بالاعضاء البشرية.

واشار الى ان اللجنة المذكورة تستقبل المتبرعين لكافة محافظات العراق بالتنسيق مع وزارة الداخلية/ اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالاعضاء البشرية، موضحا ان عمليات استئصال ونقل الاعضاء البشرية هي عمليات فائقة الدقة وتحتاج الى خبرات طبية تخصصية ومراكز مجهزة باحدث الاجهزة.

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