العراق يستورد الغاز الايراني لمحطاته الكهربائية

أكد وزير النفط ثامر الغضبان ونظيره الايراني بيجين زنكنه، اليوم السبت، على اهمية تطوير مجالات النفط والطاقة بين البلدين.

وقال مكتب الغضبان في بيان إن “نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان التقى وزير النفط الإيراني بيجين زنكنه”.

وأكد الغضبان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران عقب انتهاء الاجتماع بين الجانبين وبحضور وزير الكهرباء لؤي الخطيب، على “أهمية تعزيز التعاون مع دول الجوار العراقي، ومنها جمهورية إيران الاسلامية التي نرتبط معها بعلاقات تاريخية عميقة، نحرص على تطويرها وتوسيع أفاق حجم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ، وخصوصاً في قطاعي النفط والطاقة وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين”.

واضاف أن “جولة المباحثات شملت عدداً من الملفات، ومنها استيراد الغاز الايراني لصالح عدد من المحطات الكهربائية ، وتفعيل لجنة الحقول المشتركة بين البلدين ، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية وتوظيفها لتطوير القدرات البشرية في القطاع النفطي ، كذلك بحث أمكانية تنفيذ عدداً من المشاريع في قطاع التصفية والبنى التحتية والتنسيق والتعاون المشترك على صعيد اجتماعات الدول المصدرة للنفط أوبك وبما يسهم في استقرار الاسواق النفطية ويدعم اسعار النفط”.

من جانبه قال وزير النفط الإيراني بيجين زنكنه إن “المباحثات التي أجراها مع الجانب العراقي كانت مفيدة ومثمرة، وشملت العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون في قطاعي النفط والطاقة”.

وأضاف زنكنه أن “الجانبين قد اتفقا مبدئياً على التعاون الثنائي في تطوير بعض الحقول الحدودية الصغيرة المشتركة بين البلدين بعد إجراء الدراسات الفنية، وبما يصب في مصلحة البلدين الجارين”، مشيراً الى “عمق العلاقات التي تربط البلدين، والسعي لتعزيزها في مجالات أخرى”.