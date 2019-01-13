العصائب تحقق بـ”سرقة” مصفى بيجي وقاتل “ليمونة”

افاد المتحدث باسم عصائب اهل الحق نعيم العبودي، اليوم السبت، بتشكيل لجنتين، احداهما لمعرفة مصير مواد مصفى بيجي، في محافظة صلاح الدين.

وقال العبودي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “وجه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق (قيس الخزعلي) تشكيل لجنتين، الاولى تتابع مبادرة رئيس الجمهورية لكشف الأسباب الحقيقية لما جرى، والثانية لجنة قانونية تتواصل مع وزارتي النفط والداخلية لمعرفة مصير مواد مصفى بيجي المسلمة لوزارة النفط”.

واضاف العبودي “وكذلك لمعرفة هل تم إلقاء القبض فعليا على قاتل صاحب مطعم ليمونة؟ وهل كان يحمل باج العصائب كما ادعت قناة الفرات؟”.

وأعلنت حركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة، عزمها مقاضاة قناة “الفرات”، الفضائية التابعة لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بتهمة القذف والتشهير.

وكان تلفزيون الفرات قد بثّ عاجلا مساء الخميس أفاد باعتقال قاتل صاحب مطعم (ليمونة) وبحوزته هويات تثبت انتماءه لحركة عصائب أهل الحق.

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، إنه سيتم مقاضاة قناة الفرات الفضائية وحسين العيداني، لنشرهما فيديو مفبركاً.

من جهتها نفت وزارة الداخلية العراقية، القبض على قاتلي صاحب مطعم ليمونة في مدينة الصدر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن في بيان، إنه “لم يتم القبض حتى الآن على قاتلي صاحب المطعم في مدينة الصدر”.

وعقب تلك الانباء، غرد زعيم العصائب قيس الخزعلي على حسابه بتويتر، “منتهى الدناءة التي يمكن ان يصل اليها إنسان هو ان يتهم الآخرين زورا وبهتانا إذا اختلفوا معه، الا إذا كان مأجورا فانه يكون معذورا لانه سيكون عميلا”.

واغتال مسلحون مجهولون، الخميس، عماد جبار صاحب مطعم “ليمونة” أحد أشهر المطاعم الشعبية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن “مسلحاً يستقل دراجة نارية أطلق النار قبل ظهر اليوم في منطقة الحبيبة بمدينة الصدر شرق بغداد النار على المدعو عماد جبار صاحب مطعم ليمونة الشهير، وأرداه قتيلًا في الحال”، وفق وسائل إعلام محلية عراقية.

وجاء مقتل صاحب أحد أشهر المطاعم في بغداد، بعد ساعات من العثور على جثة سامر علي، أحد العاملين في مكتب قناة الحرة الأمريكية وفي رأسه آثار طلقات نارية، في محيط القناة، في العاصمة العراقية.