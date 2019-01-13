الكشف عن برنامج زيارة وزير الخارجية الايراني لبغداد واربيل

يزور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يوم غد الاحد بغداد يرافقه اكثر من 30 شخصية سياسية و اقتصادية.

وقالت السفارة الايرانية في بيان اليوم ان ظريفو فور وصوله في الساعة الـ3 بعد الظهر سيلتقي ظريف بوزير الخارجية العراقي .

ويوم الاثنين صباحا سيلتقي ظريف بكل من عادل عبد المهدي رئيس الوزراء و محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب و في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاثنين سيشارك ظريف في الندوة الاقتصادية المقرر عقدها على قاعة غرناطة في فندق منصور ميليا ، الندوة ستكون مشتركة بين التجار و المستثمرين العراقيين و الايرانيين و يتراسها وزير التجارة العراقي ، يلقي خلالها ظريف كلمة ايران .

و مساء يوم الاثنين يلتقي ظريف برئيس الجمهورية برهم صالح .

يتوجه وزير الخارجية الايراني صباح الثلاثاء الى اربيل للقاء مسؤولي كردستان فضلا عن المشاركة في الندوة الاقتصادية الثانية بين التجار الايرانيين و الكوردستانيين ، ظهر الثلاثاء يتوجه ظريف الى السليمانية للقاء القادة الكورد.

وبعد زيارة اقليم كوردستان يذهب ظريف الى كربلاء ليحضر صباح الاربعاء الندوة الاقتصادية الثالثة بين المستثمرين الايرانيين و المستثمرين العراقيين من محافظات الفرات الاوسط و الجنوب و بعدها يذهب الى النجف و العودة الى ايران يوم الخميس .