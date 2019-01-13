Posted on by

الكشف عن برنامج زيارة وزير الخارجية الايراني لبغداد واربيل

يزور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يوم غد الاحد بغداد يرافقه اكثر من 30 شخصية سياسية و اقتصادية.

وقالت السفارة الايرانية في بيان اليوم ان ظريفو فور وصوله في الساعة الـ3 بعد الظهر سيلتقي ظريف بوزير الخارجية العراقي .

ويوم الاثنين صباحا سيلتقي ظريف بكل من عادل عبد المهدي رئيس الوزراء و محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب و في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاثنين سيشارك ظريف في الندوة الاقتصادية المقرر عقدها على قاعة غرناطة في فندق منصور ميليا ، الندوة ستكون مشتركة بين التجار و المستثمرين العراقيين و الايرانيين و يتراسها وزير التجارة العراقي ، يلقي خلالها ظريف كلمة ايران .

و مساء يوم الاثنين يلتقي ظريف برئيس الجمهورية برهم صالح .

يتوجه وزير الخارجية الايراني صباح الثلاثاء الى اربيل للقاء مسؤولي كردستان فضلا عن المشاركة في الندوة الاقتصادية الثانية بين التجار الايرانيين و الكوردستانيين ، ظهر الثلاثاء يتوجه ظريف الى السليمانية للقاء القادة الكورد.

وبعد زيارة اقليم كوردستان يذهب ظريف الى كربلاء ليحضر صباح الاربعاء الندوة الاقتصادية الثالثة بين المستثمرين الايرانيين و المستثمرين العراقيين من محافظات الفرات الاوسط و الجنوب و بعدها يذهب الى النجف و العودة الى ايران يوم الخميس .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close