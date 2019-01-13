الورشة التدريبية للمرشدين التربويين العاملين في مراكز حقك في التعليم تستمر ليومها الثاني على التوالي

تستمر الورشة التدريبية للمرشدين التربويين العاملين في مراكز حقك في التعليم لليوم الثاني على التوالي والتي تقيمها وزارة التربية بالتعاون مع منظمة ميرسي كور الدولية ضمن برنامج فرص التعليم للشباب المتأثرين بالأزمات في العراق والمقامة في محافظة السليمانية للمدة من 11 الى 14 كانون الثاني 2019 .

مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية السيد فراس محمد حسن اوضح ان الورشة التدريبية للمرشدين التربويين العاملين في مراكز حقك في التعليم في يومها الثاني تناولت الدروس المستخلصة من اليوم الاول للورشة ، وعرض برنامج تعزيز فرص التعليم لشباب المتأثرين بالأزمات في العراق القيت من قبل مدير البرنامج في منظمة ميرسي كور ، ومحاضرة عن نظريات الارشاد القاها الدكتور صالح مهدي صالح اخصائي الارشاد ومدير مركز ابحاث الطفولة في جامعة ديالى، ومحاضرة عن وظائف الارشاد باللعب ، وعلاقة الارشاد باللعب بالعلوم الاخرى ، ومحاضرة عن فن التواصل وتطبيقات على الارشاد باللعب القتها الدكتورة اسماء عبد الجبار .

من جانبه اوضح الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة في جامعة ديالى وعضو اللجنة الدائمة للإرشاد التربوي في وزارة التربية ان البرنامج الذي اطلقته الوزارة بالتعاون مع منظمة ميرسي كور يستوعب اكثر من 5500 طالب وطالبة ، ودليل نجاح البرنامج والمرشد هو الانطلاق الى مراكز جديدة في المحافظات لشمول اكبر عدد ممكن من الطلبة في البرنامج ، كما ان البرنامج يتضمن العديد من المرشدين ولكل مرشد مهامه اذ يوجد المرشد المفاوض ومهامه الانطلاق الى خارج المدرسة واستقطاب اكبر عدد ممكن من الطلبة من البنين والبنات عن طريقة المفاوضة مع ولي الامر والجهة التي تمانع عودة الطالب الى مقاعد الدراسة ، اما المرشد الميداني فمهامه تقديم الدعم النفسي والإداري للشباب لغرض اعادتهم الى مقاعد الدراسة ، اما مرشد المركز فمهامه العمل داخل المركز لتقديم الدعم النفسي بالأنشطة والفعاليات لجعل بيئة المراكز جاذبة للدارسين ومنع تسرب الطلاب مرة اخرى وتذليل المعوقات التي تواجه بقاء الطالب في المركز .

وتابع صالح ان البرنامج ايضا وفر بعض المتطلبات الاساسية لجذب اكبر عدد ممكن ن الطلبة عن طريق توفير القرطاسية والكتب الدراسية والحقائب ومقاعد دراسية ملائمة عن طريق المشاريع المجتمعية كون الدوام في المركز يكون ليومي الجمعة والسبت ، مبيناً ان الوزارة وفرت البيئة الملائمة لإنجاح البرنامج بكافة مراحله ، مبيناً ان المركز يستقطب المتطوعين للعمل فيه ولدينا من يعملون ضمن كادر وزارة التربية .

وأردف صالح إن ابرز المتطلبات الواجب توفرها في المرشد التربوي ان تكون له دافعية في العمل وإمكانيات ومهارات علمية يكون خريج مرحلة البكالوريوس في التربية وعلم النفس والإرشاد التربوي ليكون ملماً في الاطر الاساسية في عمله اذ نقوم بإدخال المرشد بين فترة وأخرى في دورات تنشيطية او تاهيلية واعتمدنا استمارة التقييم تتضمن كم طالب عائد والأساليب المستخدمة قبل وبعد عودة الطالب الى مقاعد الدراسة .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة