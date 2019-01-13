الى عضو مجلس الشورى السعودي النساء عندكم جواري

نعيم الهاشمي الخفاجي

معاناة المرأة عندكم ياعضو مجلس الشورى لاتقاس بنساء الغرب ياصه، طالعنا كائن

بشري مخلوق بزمننا هذا ورغم وجود البث الفضائي والانترنت ورغم انه وفق الحكم ان الرجل خريج وحاصل على شهادة دكتوراة وعضو مجلس شورى دوله ههههههه لكنه كذاب مفتري، زعم في مقال نشره بصحيفة تابعه لدولته المتخلفة ورد عل ى ظاهرة فرار نساء بلده السعودية الى دول الحرية كاستراليا وكندا واوربا، يقول هذا المتخلف ان المرأة الغربية بوضع مزري وفي وضع معاشي وعلمي متدني وان وضعية المرأة السعودية افضل من وضع نساء اوروبا هههههههه عنوان مقاله كان

المرأة في الغرب… معاناة أكثر

الأحد – 7 جمادى الأولى 1440 هـ – 13 يناير 2019 مـ رقم العدد [14656]

د. يوسف بن طراد السعدون

د. يوسف بن طراد السعدون

* وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات الاقتصادية والثقافية

اقول لهذا وامثاله ان أكثر أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة شيوعاً على نطاق العالم هو جعلها كحاجة مثل الاواني واكياس الطعام الموجودة في المطبخ، ومنعها من حق الدراسة والعمل واختيار الزوج وهذا الاختيار الاديان السماوية لم تحرمه، كثير من المنظمات الحقوقية اشارت لتعرض النساء في الدول المتخلفة الى العنف البدني الذي يلحقه بها الزوج المستبد، ولايمكن وجود اي مقارنة بين وضع الفتياة بدولة شاربي ابوال البعير ومابين العنف ان وجد الذي قد تتعرض اليه فتياة اوروبا ويتم معاقبة المنفذ بطريقة رائعة، يضعوه في سجون مع المجرمين ليشبعوه ضربا ويستعبدوه، يقول هذا المستكتب

ففي أستراليا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة، تتراوح نسبة الإناث اللائي قتلن على أيدي عشرائهن بين 40 في المائة و70 في المائة من بين ضحايا جرائم القتل، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكم عدد الضحايا التي تقع بتلك البلدان، هههههه الذي يقرأ كلام هذا المستكتب يعتقد ان آلاف النساء الاوروبيات يقتلن، بالدنمارك طيلة وجودي اكثر من عقدين من الزمان حدثت اربع حالات وكتبت عنهن الصحافة ومنفذوا الجرائم اجانب عرب ومسلمون، امور القتل تفكر بها العقلية العربية والمسلمة بشكل خاص،

يقول

أما في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا، فما زال ما يزيد على نصف النساء المعوقات يتعرضن للإيذاء البدني، مقارنة بثلث عدد النساء غير المعوقات، هذه كذبة الطفل عندما يولد ويتم اكتشاف حالة عوق به يتم تقديم خدمات لم ولن تتوفر في أي بلد عربي ومسلم يخصصون للطفل رواتب ويخصصون له ناس تخدمه ويخصصون مدارس خاصة يتم اخذه في تاكسي على حساب الدولة للمدرسة ويعاد بالتاكسي يوميا، وعندما يبلغ سن البلوغ تجتمع لجنة طبية ويمنحوه راتب تقاعدي مبكر، راتب يعادل راتب موظف بالدوائر ويجدون له سكن ويستطيع براتبه الزواج وتأسيس اسرة وهذا غير موجود في السعودية وغيرها، بوجودي في اوروبا منذ مايقارب الثلاثة عقود لم اجد ان هناك رجال اوروبيين اصل قد ارتكب جريمة ايذاء لزوجته او عشيقته وان اختلفوا فيودع بعضهم البعض الاخر ويبقون يسلم بعضهم مع البعض الاخر، كلامي لم يأتي من تخمينات وانما من خلال اصدقائنا وجيراننا الدنماركيون، يقول

في كندا، 60 في المائة من الرجال يمارسون العنف، وبنسبة 66 في المائة تتعرض العائلة كلها للعنف. وفي فرنسا، 95 في المائة من ضحايا العنف من النساء؛ 51 في المائة منهن نتيجة تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن.

هذا عضو مجلس الشورى الذي يقرأ مقالته صور العالم يضطهد النساء وان نسوة اوروبا يحسدن نسوة بلده اللائي يتنعمن بالحياة السعيدة والحرية ههههههههههههههههههههه

يقول

أكثر من 200 ألف قاصر تزوجوا رسمياً في الولايات المتحدة بين عامي 2000 و2015، وشكلت الفتيات نسبة 87 في المائة منهم.

ههههههه بابا عضو مجلس شورى الدولة المحاكم الامريكية لا تعمل عقود الزواج بالمحكمة او بالبلدية او في الكنيسة الا اذا بلغ سن ١٨ عام فمن اين جأت بهذا ههههههههههه لو قائل الفتياة يصداقن الشباب ويمارسن الجنس بشكل اختياري لصدقنا ذلك، في الدنمارك لم تحدث عمليات اغتصاب للذكور ولا للاناث مثل مايحدث بالدول العربية، واذا حدثت جريمة تكون العقوبة شديدة ويعوض الضحية بملايين ويتعاطف معه المجتمع بينما بالدول العربية يتم اغتصاب الكثير من الطلاب وادارة المدارس تعاقب الضحية بدل ما تبلغ السلطات ويتم اعتقال الجاني المجرم ومعاقبته، اقولها وبصراحة طيلة وجودي بالغرب لم اشاهد رجل تحارش بطفل او طفله والذي يتحارش بالاطفال يعاقب بالسجن وابناء الحي او القرية يخرجون بمظاهرة يطلبون بطرده من منطقة سكناهم ويحتقروه، بعض العرب سواء بقصد او غير قصد نظروا لفتياة ولشباب دون سن ١٨ واتصلوا بالبوليس وتم اعتقال الاشخاص وسجنوهم رغم انهم لم يغتصبوا احد ويتم تصديق الطفل والطفلة بالمحكمة وان شهد لك ١٠٠ شخص انك لم تتحارش بالطفل والطفلة، ويقول هذا المستكتب عضو مجلس الشورى

وتشير التقديرات إلى أن عدد الذين يجري تهريبهم سنوياً إلى أوضاع منها البغاء أو السخرة أو الرق أو العبودية يتراوح بين 500 ألف ومليوني شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

نعم توجد حالات الاتجار بالبشر تقوم بها عصابات من افريقيا واسيا والسلطات الاوروبية تعتقلهم وتنزل اشد العقوبات وعادة مايحدث هذا النوع في البلدان الفقيرة، لدينا مثل يقول العبيد يرفضون الحرية ويحنون لجلاديهم، شاهدت شخص كان يقيم بالخليج ووصل لاجئا لاوروبا وجد امير خليجي في كوبنهاكن بالتسعينيات طلب من هذا العربي ان يترجم له مقابل مال وللظاهر هذا التافه قبل بذلك ههههههه يقول قال له خذني للديسكوات يقول دخلنا للديسكوا هذا العار اخرج دولاراته ونثرهن على شابات دنماركيات والمصيبه نهض اليه الحضور وطردوه خارج الديسكوا وقالوا له انت مكانك ليس هنا هههههههههههه حال خروجه قال كيف ذوله مايبون الفلوس هههههههه قال له اذهب لاوروبا الشرقية لربما تجد ذلك اما في اوروبا الغربية لايوجد مثل ذلك، قال له اذهب للمغرب العربي تركيا تايلند تجد مثل ذلك، اوروبا الغربية اغنياء وتحكمها قوانيين، المنظمات الحقوقية اصدرت بيانات حول المتاجرة بالبشر تمت في دول الخليج من خلال اضطهاد خادمات هنديات وسريلانكيات يتم تشغيلهن خادمات ويتم ممارست الجنس معهن وبطرق بشعة ويتم الافتراء عليها وتسفيرها الى بلدها بدون اعطائها اجورها اليومية اضافة لفضائح جلب نساء للفنادق في الامارات وقطر وغيرها لممارسة الدعارة وهذا ثابت في بيانات الامم المتحدة، زبدة كلام هذا عضو مجلس الشورى يقول

توقفت ملياً عند مراجعتي هذه الإحصائيات، في ظل الحملات الغربية المسعورة الراهنة على المملكة العربية السعودية ، تحت غطاء المطالبات بحقوق الإنسان والمرأة، مستغلة هروب الفتاة السعودية رهف القنون وتنافس كل من أستراليا وكندا لمنحها اللجوء إليها، وترسخت القناعة لديّ بأن الغرب يقولون ما لا يفعلون، وأن تلك الحملات لم تأتِ اعتباطاً، بل مبنية استناداً إلى أجندة ثابتة لديهم تسعى إلى سلخ مجتمعنا من قيمه ومبادئه وعاداته تمهيداً لهدم بنائه الشامخ، ليتيسر لهم ابتزازه، وهذا بنظري يمثل الحقبة الجديدة لأسلوب الحروب والاستعمار، ترمب فرض عليكم الجزية واخذ اموالكم بالعلن فكيف يكون شكل ولون الاستعمار؟

هههههههههههههههه هروب رهف يثبت تخلفكم، واليوم عرضت القنوات الفضائية استقبال وزيرة الخارجية الكندية للشابه السعودية الهاربة من جحيم العبودية وتم منح الشابه الهاربة لجوء سياسي، وظهرت الشابه بملابس غربية واندمجت بالمجتمع قبل ان يتم ادخالها في برنامج دمج ولدى الاستقبال بالمطار قالت وزيرة خارجية كندا الى الشابة السعودية الهاربة اهلا وسهلا بك في بلدك البديل الثاني، ويقول هذا المستكتب

والسبب في مسلسل الهروب، وهو الأخطر الذي ما زلنا مع الأسف كمجتمع غافلين عنه، يتمثل في تدخلات التيارات المعادية السافرة، كالسفارات والمنظمات الأجنبية، في مجتمع الشباب؛ فهي التي تقوم بإنتاج وإخراج مسلسل هذا الهروب، بالاتصال والتحريض وتيسير إجراءات هروب الشابات والشباب السعوديين ومنحهم اللجوء لاستغلالهم طعماً في محاربة هذا الوطن، حيث نجدها تسعى جاهدة إلى استقطاب الشباب وتحريضهم على استعداء مشروع الدولة والدين والقيم ورموزها،

ههههههه لماذا يحرضوهم قبول الشباب بالهروب دليل على وضعكم المزري ووضعكم المتخلف ومفتي مؤسستكم الدينية الوهابية قال النظر لوجه المرأة عورة مثل النظر لفرجها هههههههههه وختم مقاله

بما يلي عضو مجلس الشورى

في المملكة العربية السعودية.

الاخ ماشاء الله عضو شورى دولة ويريد طرد السفارات والمنظمات الحقوقية ههههه

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.