تحركات عسكرية امريكية قرب الموصل لـ”مهام محددة”

كشف مصدر امني مسؤول عن وجود تحركات امريكية بمهام محددة قرب مدينة الموصل.

وابلغ المصدر “الحديث عن قدوم تشكيلات جديدة للقوات الامريكية الى الموصل غير صحيحة، انما بعض القطعات تتحرك من القصور الرئاسية حيث موقعها الطبيعي باتجاه بعض الاقضية والنواحي لاجراء تمارين وبعض المهام وفي هذه التحركات”.

واضاف، “يعتقد السكان ان هناك قطعات امريكية وصلت الموصل وهذا الامر غير صحيح”.

ويقول مسؤولون امريكيون ان نحو 5 الاف جندي متواجد في قواعد داخل العراق، وأشار البيت الأبيض إلى أن التواجد العسكري الأمريكي يتعلق بتحجيم نفوذ إيران بقدر ما يتعلق بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.