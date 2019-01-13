تدهور خطير في أحوال الكهرباء الوطنية في بغداد منذ بداية عام 2019!!

أحمد الجبوري

تجدد التدهور في احوال الكهرباء الوطنية في مختلف أحياء بغداد هذا الاسبوع ، وكانت أسوأ ايامها في تاريخ انقطاعات الكهرباء ،ولم يعد يرى المواطنون في مناطق الدورة واحياء كثيرة من بغداد الكهرباء الوطنية الا ساعة او ساعتين في اوقات متأخرة من الليل ربما!!

ويشير مواطنون من احياء الدورة ان ساعات التجهيز تدهورت بشكل خطير في الشتاء البارد ، وبهذا تجاوزت الكهرباء الوطنية في عهد وزيرها الجديد وبخاصة في أحياء الدورة واحياء كثيرة من بغداد كل التوقعات، وفشلت هي الاخرى في توفير الطاقة لملايين العراقيين!!

وبقي ملايين العراقيين يترقبون تحسنا يحدث في الكهرباء ، الا انه ما ان يأتي وزير جديد حتى يطمئن العراقيين بأن عهده سيشهد ( ثورة ) في انتاج الكهرباء وساعات التجهيز واذابها تنحدر نحو الأسوا ، ما يعني ان كل محاولات تلك الوزارة للنهوض بواقع قطاع الطاقة ذهبت أدراج الرياح!!

ويعزو مسؤولو الكهرباء الانقطاعات الطويلة في كل مرة الى انقطاع تمويل الغاز الايراني ، او ان العراق لم يدفع ما بذمته من أموال لايران وهي تقدر بمليار دولار شهريا ، مقابل تزويده بالكهرباء ، وتشير مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء الى ان المسؤولين العراقيون يرفضون التعاون مع جهات اقليمية حرصت على توفير الكهرباء للعراق باسعار زهيدة ، لان هذا لايخدم توجهات هؤلاء وميلهم لابقاء العراق تحت رحمة ايران سنوات اطول!!