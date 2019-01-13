تركيا تقصف مواقع داخل العراق وتقتل ثلاثة أشخاص

أعلن الجيش التركي، اليوم الاحد، قيامه بقصف مواقع لحزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وقالت وزارة الدفاع التركية من خلال موقعها على شبكة تويتر، أن الطائرات الحربية التابعة للقوة الجوية التركية نفذت عملية ضد مواقع حزب العمال الكوردستاني في مناطق زاب وسينات وخفتانين في إقليم كوردستان، وأن العملية أسفرت عن قتل ثلاثة من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن العملية نفذتها طائرات من طراز أف-16، التي استهدفت كهوفاً ومخابئ ومخازن أسلحة تابعة لحزب العمال الكوردستاني، وأكدت أن العملية أدت إلى تدمير جميع أهدافها، حسب البيان.