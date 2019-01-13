Posted on by

تركيا تقصف مواقع داخل العراق وتقتل ثلاثة أشخاص

أعلن الجيش التركي، اليوم الاحد، قيامه بقصف مواقع لحزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وقالت وزارة الدفاع التركية من خلال موقعها على شبكة تويتر، أن الطائرات الحربية التابعة للقوة الجوية التركية نفذت عملية ضد مواقع حزب العمال الكوردستاني في مناطق زاب وسينات وخفتانين في إقليم كوردستان، وأن العملية أسفرت عن قتل ثلاثة من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن العملية نفذتها طائرات من طراز أف-16، التي استهدفت كهوفاً ومخابئ ومخازن أسلحة تابعة لحزب العمال الكوردستاني، وأكدت أن العملية أدت إلى تدمير جميع أهدافها، حسب البيان.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close