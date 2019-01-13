تعاطف مدرّبي المنتخبات مع ميلوفان وستانج

أحدثت إقالة مدربي منتخبي تايلاند وسوريا الصربي ميلوفان راييفاتس والألماني بيرند ستانج على التوالي ردود تعاطف كبيرة من قبل زملائهما في بقية المنتخبات الـ24 المشاركة ببطولة آسيا الجارية في الإمارات حالياً.

وأعرب عدد من المدربين عن أسفهم لوداع ميلوفان وستانج في بواكير التنافس بعد خسارة تايلاند أمام الهند برباعية خلعت رداء الثقة من مدربه ميلوفان ليستبدل بـ “سيريسك يودارثاي” بصفة المدير الفني المؤقت للمنتخب الذي حقق الفوز على البحرين بهدف واحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بينما تعادلت سوريا مع فلسطين سلبياً قبل أن تخسر بهدفين نظيفين من الأردن ليودع ستانج مهمته القصيرة بخفي حنين بعد الجولة الثانية للمجموعة الثانية ويتسنم المحلي فجر إبراهيم المهمة بدلاً منه.

وذكر مدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش إنه في حالة الخسارة يكون المدرب هو الضحية وعند الفوز الجميع يدعي انه صانع له ، وهذا أمر مؤسف.

وكانت صحيفة الاتحاد الإماراتية قد عبّرت في ملحقها (كأس آسيا) عن صدمة مدربي المنتخبات برسم كاريكاتيري في الصفحة الأخيرة من عددها ليوم أمس السبت يظهر فيه ميلوفان وستانج وهما يخرجان من البطولة بأمر إقالة أشبه بالطرد وسط ترقب ورعب زملائهما عن هوية المدرب الثالث الذي سيلحق بهما في ختام الجولة الثانية وربما الجولة الثالثة من دور المجموعات .