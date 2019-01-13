جناح حزب العمال باقليم كوردستان: الاسايش اعتقلت 65 شخصا في السليمانية بسبب الفيلم

اتهمت حركة حرية المجتمع الكوردستاني جناح حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان يوم السبت قوات الامن الاسايش بالسليمانية قد اعتقلت 65 شخصا من اعضاء بالحركة وناشطين وصحفيين على خلفية محاولة عرض فيلم للناشطة ساكنة جانسز.

وقالت متحدثة باسم الحركة تارا حسين في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، ان “الحرية والديمقراطية في اقليم كوردستان تتعرض للقمع، ونحن في حركة حرية المجتمع الكوردستاني ندين ونستنكر بشدة الهجوم الواسع المؤسف الذي تعرض له اعضاؤنا في السليمانية ومنع عرض فيلم عن الشهيدة ساكنة جانسز”.

واوضحت ان “جميع الذين اردوا حضور الفيلم هم ناشطون واعضاء من الحركة وصحفيون بينهم نساء”، مشيرة الى ان “الاسايش اعتقلت 65 شخصا من اولئك والى الان جزء منهم لا يزالون معتقلين، وتم اطلاق سراح النساء فقط”.

وتابعت المتحدثة ان “هناك مساع تبذل لإبرام اتفاقيات مع محتلي كوردستان لحظر حركة حرية المجتمع الكوردستاني في اقليم كوردستان”.

ولفتت الى ان “قوات الاسايش التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني اعتقلت بوحشية اعضاء من الحرة وناشطين وصحفيين بشكل وشحي قبل ان يدخلوا الى متنزه (آزادي) في السليمانية لعرض الفيلم”، منوهة الى ان “المعتلقين الذين لا يزلون يقبعون بالحبس يتم التعامل معهم بوحشية”.