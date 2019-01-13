جنايات ذي قار:الإعدام لسبعة إرهابيين عن عمليات تفجير وهجوم مسلح على القوات الامنية

بغداد/ إعلام القضاء

قضت محكمة جنايات ذي قار بالإعدام شنقا حتى الموت بحق سبعة إرهابيين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة في محافظات بغداد وبابل وديالى.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن”الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ذي قار نظرت قضية ثلاثة متهمين عن جريمة الاشتراك في تفجير سيارة مفخخة بمدينة الحلة شارع 60 والذي ادى الى استشهاد واصابة العديد من المواطنين وبدوافع ارهابية وحكمت عليهم بالاعدام شنقا حتى الموت”.

واضاف المراسل ان”المحكمة نفسها نظرت قضية إرهابياً آخر عن جريمة الاشتراك في الهجوم المسلح على قوات الجيش العراقي في بغداد منطقة الطارمية والذي ادى الى استشهاد خمسة عشر مواطنا وبدوافع ارهابية وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت”.

واشار الى أن”الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ذي قار نظرت ايضا قضية ثلاثة متهمين عن جريمة الاشتراك في الهجوم المسلح على ناحية الوجيهية التابعة لمحافظة ديالى والذى ادى الى استشهاد واصابة العديد من المواطنين وبدوافع ارهابية وحكمت عليهم بالاعدام شنقا حتى الموت”.

وتابع ان “الاحكام صدرت وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.