Posted on by

حرية الأرادة والحتمية !

في هذه المقالة الطويلة نوع ما سنترجم بأختصار ونعلق ، على ثلاثة وجهات نظر ، تناول حرية الأرادة والحتمية في السلوك البشري . وهي مأخوذة من كتاب ، مقدمة لفلسفة الحديثة ، فحص للوضع البشري . تحرير ، البيري كاسل ودونالد بارجرت . وتعليقنا سيكون فقط تكميل لما يقوله المحرران ففي بعض المواقف ، عند التوقف على شرح بعض النقاط على رأي الكاتب أو الفيلسوف ، حينما ينتقل لنقطة آخرى في عرض وجهة نظره . وفِي بعض الأحيان يبدو يتداخل رأيهما مع رأي الفيلسوف اللذان يعرضان وجهة نظره . ولكن القرأت الجيدة يمكن تميز ذلك . ومن ثم ، فهما ، يبدأن بهذا المثال ؛

أفترض بأن لديك غداً أمتحان ، وأحد الأصدقاء عرض عليك أن تذهب معه للسينما، لكي تتسلى ، وتهجر الوقت الذي تخصص للدارسة ، لكي تنجح في الأمتحان . وصديقك هذا لم يلح عليك ، أو يهددك ، أو يجبرك ، وأنما كان يقول لك ، أن الأمر متروك لك ، في أن تأتي أو لا تأت . فأنت الذي تقرر وتختار ما يعجبك ، فما تفعله كله مناط بك ومن اختيارك ، وهو ، أي صديقك ، لم يترك كلمة أو عبارة ، ما لم تؤكد على حريتك في الذهاب أو عدمه ، فكله متروك لك وإلى اختيارك . فأنت المسؤول تماماً عما تقرر أن تفعله ، في البقاء لتدرس أو تترك الدراسة وتذهب معه إلى السينما .

ولكن أفترض ، من ناحية آخرى ، أنك ، وأنت ذاهب إلى الامتحان ، في صباح اليوم التالي ، أنك انزلقت على قشرة موز أو على أرض رطبة ، وانكسرت ساقك ، وحملت إلى المستشفى في سيارة أسعاف . وفقدت فرصة الامتحان . ففي هذه الحالة ، ليس هناك ، فرصة لكي يقول لك صديقك، كما قال في المثال الأول ، أن الخيار متروك لك ، في أن تقع أو تنزلق على قشرة الموز أو الأرض الرطبة وتكسر ساقك ، وتحمل إلى المستشفى . ومن ثم تفقد فرصة الدخول للامتحان . وأن يقول بتشدد أن لا أحد يجبرك أو يهددك في أن تنزلق أو لا تنزلق ، وأن الأمر متروك لك ، وأنك حر في الاختيار ، وأنها مسؤوليتك !

فنحن نرى من هذين المثالين ، بأن في المثال الأول، أن حرية الاختيار لها معنى ومفهومة في أن تذهب معه إلى السينما أو تبقى في البيت لتدرس أستعداداً إلى الامتحان في اليوم التالي . ولكن ، في المثال الثاني ، لا نرى ، هناك فرصة لمثل هذا الاختيار . فنزلاقك على قشرة الموز ، وسقوطك ، وأنكسار ساقك، وحملك للمستشفى ، وفقدك فرصة الامتحان . ففي المثال الاولى ، يبدو هناك حرية إلى الأرادة في الاختيار ، بينما في الحادث الثاني ، تبدو حرية الأختيار معدومة .

وعليه يبدو أن النقاش بين المدافعين عن حرية الأرادة والمدافعين عن الجبر أو الحتمية ، هو فيما إذا الحادثين أو المثالين هما بشكل أساسي وحقيقي مختلفين أو هما نفس الشيء ؟

وهما إلى الحتمي غير مختلفين ، ونفس الشيء. فأنت قد تظن ، بأن في استطاعتك البقاء في البيت والدراسة . وهذا يبدو لك قرار حر ، وأنه تم في اختيارك ، ولكن الحتمي أو الجبري يقول لو تفحصنا المسألة بدقة وعمق، لتبين لك بأن قرارك وأختيارك ليس حر على الطلاق . فما تظنه قرار حر ، هو في الحقيقة أملأ عليك وفرض من قبل رغباتك ، والتي هي تنبع من شخصيتك ، والتي هي بدورها محكومة بالعوامل الوراثية والبيئية ، والذين هم من الواضح خارج سيطرتك . وما يريد الحتمي تؤكيد هنا، هو أن لكل حادث سبب ، وبنظر في الأسباب التي تحكمت في تصرفك ، يستنتج الحتمي بأن لا وجود لحريتك ، بنظر إلى الأسباب العديدة والمتوالية، التي قادتك ألى فعل ما فعلت تحت ضغطها ، والتي هي وراثية ، وترجع إلى البيئية ، والثقافة ، والطبيعة ، وعوامل كثيرة آخرى، مثل التغذية والجينات ، والاجتماعية . فهذه العوامل التي جعلت منك ما أنت عليه . والأسباب التي أدت بك لفعل بالطريقة التي قمت بها. وعليه ، فأن الاعتقاد بأنك حر هو مجرد سوء فهم ، وخيال وهم .

وهذه المعركة التي نشبت بين أهل حرية الاختيار والحتمين تمتد عميقاً في تاريخ البشرية . ونحن هنا سوف لن نناقشها في تاريخها القديم ، وأنما نقتصر على الزمن المعاصر ، لأنه في الزمن المعاصر تغير المنظور إلئ القضية . وأصبح ينظر لها من زاوية مختلفة بعيداً عن تتدخل الألهة ، وفقط من عوامل طبيعية .

(١) وأول من دافع عن الفهم الحتمي بزمن المعاصر ، بشكل منهجي ، هو المفكر الفرنسي ، من أصل الألماني ، هو البارون هولباخ ، الذي عاش في فرنسا مع فولتير وديدرو ، ورسو في زمن التنوير ، وكان له صالون ، يلتقي فيه أكثير مفكري ذلك الزمان . أما من يمثل حرية الإرادة ، والمدافع التصرف الحر ، فهو ، الفيلسوف الفرنسي الشهير ، جان بول سارتر ، والذي ، غالباً ما يستشهد بقول المعروف ، الإنسان محكوم عليه أن يكون حر .

أما من يتخذ موقف وسط بين هذين الطرفين المتطرفين والمتناقضين ، فأنه ، الفيلسوف الأنكليزي ولتر ستيس . وهو فيلسوف معروف لدى القارئ العربي ، لأن الكثير من كتبه ترجمة للعربية ، كتاب عن فلسفة هيجل ، وكتاب التصوف ، وكتاب عن الدين .

هولباخ / أنا مجبر !

وعلينا هنا أن نوضح خلفية هولباخ ، والجو الثقافي الذي عاش فيه ، قبل أن نبدأ بعرض وجهة نظره . فقبله كانت فلسفة ديكارت ، هي المسيطرت على الجو الثقافي . وكان ديكارت قد دعى في أب الفلسفة الحديثة ، والذي عاش في القرن السابع عشر ، الذي يعد البداية للعصر الحديث .وقد قام ديكارت بأستخدم طريقة الشك ، لكي يهزم الشك ، ويضع العلم علئ أرض صلبة . بعد أن بدأ في الشك في كل شيء موجود من معارف وشك بكل ما حوله وجود العالم . فقد كان الشكاك قد شكو بكل شيء . وكان أشهرهم مونتاني ، والذي شك في قدرة المعرفة الإنسانية . وقد حاول ديكارت تبديد هذه الشكوك . وأنشأ علم جديد قائم على الحقائق الراسخة من المعلومات التجريبية إلى التفكير ذاته ، مستخدم الطريقة الهندسية إلى الأستنتاج ، لكي يقيم نظامه الفلسفي , لكتشاف الحقيقة . غيرأن طريقة ديكارت سرعان ما أستبدلت ، بالتجريبية التي تقوم على التحقق بطريقة تجريبية عن طريق الصح والخطأ . التي بدأت مع لوك ونيوتن . فطريقة ديكارت الرياضية التي لا تقوم على أساس من التحقيق التجريبي ، أثبتت أنها عقيمة . فبدون التحقيق والتجريب ، فالعلم الرياضي والطريقة العقلية لوحدهما غير نافعين . وهذا ما أثار ضد حركة التنوير . وهكذابتأثير لهذه النزعة التجريبية هجر المفكرون الفرنسين النزعة العقلية الديكارتية، وأتجهو نحو المادية ، والأخذ بوجهة النظر الحتمية .

ولعل أبرز هؤلاء المفكرين والذي عبر عن وجهة نظر حتمية في صراحة وقوة هو البارون هولباخ . وأكد بقوة على أن ما في الكون هو بشكل أساسي المادة في حركة ، والتي تعني ، أن لا يوجد هناك ، في هذا الكون سوى المادة في حالة حركة . ولهذا نبذ نموذج التفكير الثنائي . وعد ديكارت كغير ملائم للعلم الجديد . فنحن يمكن لنا نلاحظ حركة الأجسام ونتنبأ في حركة الجسم المتحرك . وهذا هو كل ما يمكن لنا نلاحظه في الكون . وهو الذي يشكل الحقيقة الوحيدة فيه . وإذا الأشياء هي على ما هي عليه ، وبمثل هذه الحالة ، فأن ، لا يبق هناك مجال لحرية الأرادة ، وهذا هو ادعاء هولباخ . ومن ثم ، ادعى ، هذا الأدعاء في الحتمية أو الضرورة .

وعليه ، طرحت هذه الأسئلة عن هذا المذهب ، فهل سبق إلى أي واحد من البشر أن قرر سلوكه وأتخذ قرار لنفسه ؟ وهل أي واحد في أي وقت مسؤول عن أي تصرف ؟ وهل للواحد أن يكون ، أياً كانت الظروف ، يمكن له أن يفعل أي شيء آخر غير الذي فعله ؟ وعن هذه ألاسئلة أجاب البارون هولباخ بصرامةً، لا . فأفكارنا وأفعالنا هم نتائج إلى أسباب والتي ليس لنا عليها سيطرة أبداً . وإذا المرء تخيل أنه يستطيع أن يفعل غير الذي فعله فهو على

وهم !

وبخلاف الفكرة التي كانت منتشرة بزمنه أدعى هولباخ ، بأن الإنسان جزء من الطبيعة ، وبأن ليس هناك في أي مكان من الطبيعة إلى أرادة حرة لا في الطبيعة ولا عند الإنسان . وعليه ينكر هولباخ وجود أي أرادة حرة عند الإنسان لا في أختياره ولا في فعله .

وإذا أحتج إنسان ما ، بأنه في لحظة الاختيار والعمل ، لا يشعر في لحظة تحقيق أي عمل أختياري وطوعي ، بهذه الضرورة والجبر في العمل . فأنا حين أعمل وأختار ، أشعر أني أعمل بحرية وبشكل طوعي ، وأختار بين عدة أختيارات ، وبشكل حر من قبلي . بيد أن هولباخ ، تجده ، يحتج على أن هناك أختيار في الفعل وبشكل حر ، ويقول ، بأن هذا مجرد وهم . فهو يحتج على أي تضرع بالتجربة والأحساس بالحرية ، فليس هناك ، لديه سوى الحتمية التي تحكم كل تصرف وكل فعل . فإذا قلت بأنك تستطيع أن تفعل بطريقة غير تلك التي فعلت بها ، فأنك على خطأ . لأن هذا ناتج عن وهم الأختيار ، لكون ليس هناك اختيار أبداً . وإذا فكرت بأن أي فعل من أفعالك هو طوعي ، فأنت كذلك على خطأ، لأن ليس هناك فعل طوعي ، وأنما كلها حتمية . وإذا قلت أنت أخترت بين أمكانيات متعددة ، قال ، بأن هذا أيضاً نأشئ عن وهم وجود الأمكانيات متعددة . فلا يوجد هناك سوى الحتمية والضرورة . فأنت لا يمكنك أن تحتج بالتجربة ، وشعورك بأنك تفعل بحرية . فكل تلك لا تدعم حرية الأرادة ضد الحتمية . فكل هذه مجرد أوهام ، مثل أوهام السكران الثمل الذي يرى بكؤوس خمره أشياء غريبة .

فلا شيء من كل تلك التجارب يمكن أن يتحقق منه . في حين أن كل الأفعال الغير طوعية والمجبر عليها يمكن التحقق منها . وعليه ، يستنتج هولباخ ، بأن لا يمكن نقد الحتمية تجريبياً ، أو أستنتاجياً ، في أي لحظة نفي . فليس هناك أي فضاء يمكن لك أن تنتقد الحتمية ، لأنها واضحة في كل سلوك وفعل ، فهي محصنة أزاء أي نقد . وهكذا عرض هولباخ وجهة نظره في نفي حرية الإرادة والقول بالحتميّة . ففي كتاب الشهير نظام الطبيعة ، نظر إلى الطبيعة على نظام واسع مقفل ، والذي فيه لكل حادث سبب ، ضروري ، وحتمي من قبل كل الحوادث التي في الطبيعة والتي تشكل نظامها. وهذا النظام أقر به الكثير من المفكرين والفلاسفة بالنسبة الطبيعة والنظام الفيزيائي ، ولسلوك المادة . فالطبيعةً تبدو محكومة بنظام صارم . ولكن ماذا عن سلوك البشر ، فالكثير من المفكرين أحتجوا في تطبيق نظام الطبيعة على البشر أيضاً ، وعلى طبيعة سلوكهم . والذين قالو بأن بعض سلوك الإنسان يعبر عن حرية الأرادة والافعال الأختيارية الطوعية والمستقلة . والتي لا تكبح من قوانين الطبيعة ولا من قبل أحداث الطبيعة المتسلسلة .

وهنا أيضاً ، يقدم ، هولباخ ، رفضه وإنكاره ، لمثل هذا الادعاء ، في حرية وأستقلال الأرادة ، والفعل الطوعي، في عدة نقاط في كتابة نظام الطبيعة ، سوف نلخصها هنا ؛ (١) بأي طريقة نظر إلى الإنسان ، فأنه مرتبط بالطبيعة الشاملة ، ويخضع إلى القوانين الضرورية ، التي لا تتغير وتفرضهاعلى كل ما يوجد فيها ، بحسب جوهرهم الخاص أو خصائصهم الخاصة ، والتي لا تأخذهم في الحسبان ، والتي منحتهم لكل نوع . فحياة الإنسان حددت بأن الطبيعه آمرته أن يعيش على سطح الأرض ، بدون أن يحيد عنها ولو لحظة ، فهو ولد بدون موافقته ، وولد في مجتمع لا يعتمد عليه في تنظيمه ، وأفكاره تأتي أليه بغير أرادته؛ فعاداته بأمرت أولئك الذين جعلوه يرتبط بهم . وهو في تغير لا ينقطع وفقاً إلى الدواعي والأسباب ، سوى كانوا مرئين له أو غير مرئين . والذين ليس له سيطرة عليهم ، والذي يكيف نوع وجود لهم ، والذين يعطون مسحةً إلى طريقة تفكيره ، ويحدون طريقة سلوكه . فهو خير ، أو شرير ، سعيد أو تعيس ، حكيم أو أحمق ، عقلاني أو غير عقلاني ، بدون أرادة أن يكون أي واحد من هذه الأحوال المختلفة .(٢) فالأرادة هي تعديل لدماغ ، والذي ينزع لفعل ، أو تستعد لكي تعطي إلى الأعضاء أن تلعب دورها . وهذه الأرادة من الضروري أن تحدد في الصفات ، الخير أو الشر ، المقبول أو المؤلم ، أو بالشيء أو الدافع الذي يؤثر على الحواس ، أو أي فكرة ، والتي تبقى عنده ، وتنعش من قبل ذاكرته . وبالنتيجة ، فهو يفعل ضرورياً. فأفعله هو نتيجة إلى الحافز ، الذي تلقاه أما من الدافع ، من الشيء ، أو من الفكرة ، والتي غيرت الدماغ ، أو أمالت أرادته . وعندما لا يفعل وفقاً لهذا الحافز ، فأن ذلك بسبب مجيء سبب ما جديد ، حافز ما جديد ، فكرة ما جديدة ، والتي غيرت بطريقة أتجاه ، وأعطته حافز جديد ، حددت أرادته في طريقة آخرى ، والتي فيها الحافز السابق إلى الفعل علق ؛ وهكذا ، فرؤية شيء مقبول أو فكرة ، تحدد أرادته وتضعه لفعل ما يحصل عليه . بيد أن إذا شيء جديد أو فكرة جديدة جذبته بقوته أكبر ، فأنها تعطي أتجاه جديد إلى أرادته ، وتلغي التأثير السابق ، وتمنع من الفعل لتحصيل المراد . وهذا النموذج والذي فيه التأمل ، التجربة ، العقل ، ضرورياً يوقف أو يعلق فعل الأرادة الإنسان . وبدون هذا ، فأنه من الضروري أن يتبع الحافز السابق ، والذي ، من ثم ، يحمل بتجاه الشيء المرغوب . وفي كل هذا ، فأنه دائماً يفعل وفقاً إلى القوانين الضرورية والتي ليس لديه وسيلة لتحرير نفسه منها . (٣) فهذه الأرادة ، أو بالحرى الدماغ ، يُجد نفسه في نفس الموقع للكرة ، والتي ، هي ، بالرغم من أنها تلقت الدفع من تلك الضربة التي دفعتها إلى الامام بخط مستقيم ، تغير مسارها ، حينما قوة أعظم من تلك الضربة الأولى، تجبرها على تغير اتجاها . فالرجل الذي يشرب ماء مسموم يظهر بأنه مجنون ، بيد أن أفعال الحمقاء هي ضرورية ، كأفعال أولئك الناس الأكثر حذراً . فادوافع التي تدفع الشهواني والمنحرف إلى المغامرة في صحته ، هي من القوة التي لا ترد ، وأفعالهم ضرورية ، كأفعال الرجل الحكيم ، الذي يبدو يتحكم في أفعاله . ولكن إذا أصر شخص ما ، بأن المنحرف يمكن أن يتغلب على تغير سلوكه ، فأن هذا لا يتضمن أو يدل على أنه رجل حر ؛ وأنما أن دوافعه قد تجد القوة الكافية لابطال تأثير الدوافع السابقة التي أثرت فيه ؛ وعليه ، فأن الدوافع الجديدة حددت أرادته لتبني نوع من السلوك الجديد كأسابق من سلوكه . (٤) ولهذا ، فأن الإنسان ليس كائن حر في أي لحظة من حياته ؛ فهو يقاد ضرورياً في كل خطوة بتلك الفوائد ، سوى كانت حقيقية أو متخيلة ، فهو يربط نفسه إلى أشياء والتي عواطفه تثيرهم فيه . وتلك العواطف ذاتهم هم ضرورين ، بأن يكون بلا توقف متجهين صوب سعادته . وطاقتهم ضرورين ، طالما أنهم يعتمدون على طبعه ؛ وطبعه هو ضروري لأنه يعتمد على العناصر الجسدية ، والتي تدخل في تركيب كيانه . والتعديل إلى طبعه ضروري ، كنتيجة محتومة ولا تقبل الخطئ إلى الدافع الذي تلقاه من الفعل المستمر إلى االروحي والموجودات المادية . (٥) فهناك ، من وجهة الحقيقة ، ليس ثمة أي فرق بين رجل يلقى به من النافذة من قبل آخر ، وبين رجل يلقي بنفسه من النافذة ، ما عدا أن الدافع في الحالة الأولى يأتي في الحال من الخارج ، في حين في الحالةالثانية ، والتي تقرر السقوط ، تنبعث من الداخل، بحسب ميكانيكية خاصة ، والتي لها سببها البعيد أيضاً في الخارج .

فعندما يضع موتس سكافولو يده في النار ، فأنه يفعل ذلك على الأكثر تحت تأثير الضرورة المميتة بفعل حوافز داخلية والتي تحثه على هذا الفعل الغريب ، كما لو أنه ذراعه أمسك من قبل أناس أقوياء ؛ الكبرياء ، اليأس ، الرغبة في تحدي عدوه ، والذي يريد أن يدهشه ، ويقلقه ، ويبث الرعب فيه ، وما إلى ذلك . فهناك سلسلة غير منظورةوالتي تمسك بيده فوق النار . (٦) وعلينا ، مقارنته ، أي الإنسان ، إلى جسم ثقيل ، يجد نفسة يوقف أثناء سقوطه بفعل عائق أي كان نوع هذا العائق ؛ ولنزيح هذا العائق ، فأنه سوف ينجذب أو يواصل السقوط ، ولكن من سيقول بأن هذا الجسم الثقيل هو حر في سقوطه أو غير حر ؟ أفليس هبوطه نتيجة ضرورية إلى ثقله الخاص ؟ وسقراط الفاضل خضع لقوانين بلده ، رغم أنهم كانوا غير منصفين ، ورغم أن أبواب سجنه تركت مفتوحه له ، غير أنه لم ينقذ نفسه . ولكن في هذا لم يكن كشخص حر ، فسلسلة غير مرئيّة من المعتقدات ، حب سري إلى الأخلاق ، أحترام داخلي إلى القوانين ، حتى ولو كانواجائرين ، الخوف من تلطيخ مجده ، أبقاه في السجن ، فهم كانوا دوافع قويين بما يكفي، مع حماس إلى الفضيلة ، أغراه أن ينتظر الموت في رباط جأش .

مما تقدم، فأن أدعاء هولباخ بات وضح ، بأن سلوك الإنسان لا يعبر، بأي حال ، عن حرية الأرادة ، لأن ، ببساطة ليس هناك أرادة حرة . فالإنسان يجب أن يعد جزء من الطبيعة التي ليس بها حرية الأرادة . وعليه ، فليس هناك حرية يتمتع بها الإنسان . ولذا ما يريد أن يثبت هولباخ ، هو ، عدم وجود الحرية ، وبأن كل شيء ضروري وحتمي . فبعض الأشياء التي تحدث ألى الإنسان مفهومة على أنها خارج سيطرته ، مثل أنزلاقك وسقوط على الأرض ، فهذه ليس من أختيارك، وما يعبر عن أرادتك ، ولكن في كثير من الحالات ، نشعر بأن ثمة أفعال هي من صنع أرادتناوتعبير عن تجربتنا ، فلماذا تنكر علينا ، وأنهم ليس من صنعنا واختيارنا ، وأنهم وهم ؟ فهناك بعض الأحداث نقر عن طواعية بأنهم ليس من صنعنا ، بيد أن هناك ، في المقابل أحداث نشعر أنهم من صنعنا ، غير ، أنه يرفض أن تكون حرة ومن صنعنا ! . وهنا ، يحاول هولباخ أن يرد على أسئلة المعترضين عليه ، بهذا الشعور بأن بعض الأفعال هي من أختيارهم وتعبير عن أرادتهم الحرة . فهو يقول ، بأن ، بالطبع ، أن الناس يشعرون أنهم يفعلون بشكل حر ، غير أن هذا الشعور بالتجربة الحرة هو مجرد وهم ، قائم على الجهل بالعديد من الأسباب المعقدة ، التي تدفع لمثل هذا الفعل ، ولذلك ، يقدم أيضاً عدد من النقاط في الرد على هذا الشعور بالأختيار الحر ، والشعور بأن المرء يفعل وفقاً لما يريد .
(١) فهو ، الإنسان ، يعتقد ، أنه يفعل ككائن حر ، حينما لا يرى أي شيء يضع عوائق لفعله . فهو لا يدرك بأن الدافع والذي يدعوه إلى أن يريد ، هو دائماً ضروري ومستقل عنه . ومن أجل ذلك ، ممكن أن نرى بأن نفس الضرورة التي تنظم العالم الفيزيائي ، أيضا تنظم العالم الأخلاقي . والتي فيها كل شيء بتالي يخضع لقدره .. فالإنسان ، والذي يدهش ، بدون معرفته ، تكرارا ، وغالبً غصباً عنه يشق له الطريق من قبل الطبيعة ، مثل السباح المكره على السير مع التيار ، والذي يحمله ؛ يعتقد بنفسه حر، لأن في بعض الأوقات، يوافق أو لا يوافق أن ينزلق مع التيار، والذي لا يقاومه ، والذي يسرع في حمله إلى الأمام ؛ لذا هو يعتقد بنفسه سيد وضعه ، بسبب أنه مجبر على استخدام ضراعيه تحت الخوف من أن يغطس .

(٢) فهو ، من ثم ، يريد أن يرجع إلى الأسباب التي تحركه ، لأنه يريد أن يكون قادر على التحليل ، ومن كونه ليس كفؤ لتفيكك الحركة المعقدة إلى ماكنته ( جسمه )فأن الإنسان يظن بنفسه كيان حر . وفقط من جهله يجدها عميقة ومع ذلك يكون فكرة خادعة عن كيانه الحر . لأنه يبني تلك الأفكار والتي تقدم له برهان ساطع على تظاهر بالحرية الفعل . وإذا لفترة وجيزة الكل أراد أن يتفحص فعله الخاص، لبحث عن دوافعهم الحقيقية ليكتشف تسلسلهم ، يبقى مقتنع بأن العاطفة التي لديه عن كيانه الحر الطبيعي ، هي وهم سرعان ما ما يتدمر بسرعة بالتجربة .

(٣) أن التعقيد العظيم إلى حركة الإنسان ، هي تنوع فعله ، هي تعدد الأسباب التي تحركه ، سوى كانت متزامنة أو تعاقب مستمر ، فأن هذا يقنعه أنه كائن حر . وإذا كانت كل حركاته بسيطة، وإذا كانت الدوافع التي تحركهم يركبون أنفسهم أحداهم مع الآخر ، وإذا هم كانوا متميزين، وإذا كانت ماكنة جسده أقل تعقيد، فأنه سوف يفهم بأن كل أفعاله هم ضرورين وحتمين ، لأنه سيكون في أمكانه الرجوع على الفورإلى العلة التي جعلته يفعل .

(٤) أخطأ الفلاسفة عن حرية التصرف إلى الإنسان نشأت من أعتبارهم أرادته كالمحرك الاول ، الدافع الأصلي إلى أعماله؛ وبطلب العودة للوراء، فأنهم لم يفهموا ، التعدد ، والأسباب المعقدة والتي هي مستقلة عنه ، أعطت الحركة إلى الأرادة ذاتها ، والتي أمالت وعدلت دماغه . في حين هو دائماً سلبي في الحركة التي تلقاها . @@@

(٥) وهولباخ ، مع ذلك ، لا يتأثر بهذه الاحتجاجات . فإذا شخص ما ، أعترض ” إذا أنت أفترضت عن الشخص الذي رفع يده ، ومشى بالقرب من الشباك ، وإذا هو لم يكن مخموراً ، أو تحت تأثير تنويم مغناطيسي ، أو محروم بأي طريقة آخرى من السيطرة على نفسه بالطريقة ، وإذا هذا قرر أن يطيعك ، وهو فعلاً فعل ذلك ، فيما تأمر ، فليس هذا دليل على حرية الأرادة من قبله ؟ فما هو الذي يمكن من بعد أن يعد ضد حتمية هولباخ ، غير هذا الفعل الحر ؟ فيما يبدو ليس هناك شيء ، في نظر هولباخ يمكن أن يكون ضد فكرته عن تصرف وسلوك الإنسان . فأنت أن عجزت عن أن تجد السبب الحتمي وراء كل تصرف ، فليس هذا دليل ، بأن ليس هناك دليل على عدم وجوده ، وأنما هذا دليل عدم كفايتك وأهليتك في أيجاد السبب ، وأنت لست صائد جيد لسبب .

(٦) ولهذا، هنا ، أيضاً يوضح هولباخ موقفه بمزيد من الوضوح في رده علي بعض تلك الأعتراضات ؛ فبرغم من تلك الحاجة إلى تلك البراهين إلى حرية الأرادة عند الإنسان، هم جداً واضحين لدى العقل الغير منحاز ، فيمكن ربما الأصرار عليهم بدون أدنئ شعور بالأنتصار ، فأذا أقترح على أحد ما ، أن يحرك يده أو لا يحركها ، وفعل أي من تلك الأفعال آلتي ، تدعو حيادية ، فأنه يظهر من الواضح أنه سيد إختياراته ، والذي منهم ينتج بأن الدليل قد قدم على حرية الأرادة . والجواب ، على هذا ، هو ، أن هذا المثال جداً بسيط ، فالإنسان الذي ينجز بعض الأفعال التي صمم على تنفيذهم ، هم ليس ، بأي حال ، برهان على حرية الأرادة . فرغبة في عرض تلك الخصلة ، التي تثار في المناقشة ، مثلاً ، تصبح دافع ضروري ، والذي يقرر أرادته على هذا الفعل أو ذاك من تلك الأفعال .

(٧) فما يخدعه في هذه الموقف ، أو يقنعه بأنه حر في هذه اللحظة ، هو ، أنه لم يتبين الدافع الحقيقي لهذا الذي دفعه للعمل ، أعني ، الرغبة في أقناع خصمه ؛ فإذا ، في حرارة المناقشة ، أصر ، وسأل ،ألست أنا السيد في رمي نفسي من النافذة ؟ فأني سوف أجيب ، لا ؛ وإذا ، على الرغم من ذلك ، أراد ، أن يثبت بأنه حر الأرادة ، فعليه فعلاً ، أن يرمي نفسه من النافذة ، فهي ليس برهان كاف إلى الأستنتاج بأنه يعمل بحرية ، وأنما في الحري ، هي مزاجه العنيف الذي يحرضه أن يتصرف بحماقة . ”

(٨) وحتى لا يكون مخدوع في نظام حرية أرادته، فعلى الإنسان الرجوع إلى الدافع والذي به تحدد أرادته . فهو دائماً سيجد هذا الدافع خارج سيطرته . وقيل ؛ بأن بسبب أن الفكرة التي يبتدعهاعقله ، فأن الإنسان يفعل بشكل حر إذا لم يصادف عائق . بيدأن السؤال ، هو ، ما الذي يعطي الولادة إلى هذه الفكرة في ذهنه ؟ فهل هو السيد في كلا الحالتين ، بمنعها في الظهور ، أو تجديد نفسها ( معاودة ) الظهور بذهنه ؟ فليس هذه الفكرة في كلا الحالتين تعتمد على الأشياء التي تصطدمه خارجياً ، وبرغم من نفسه ، أو تعمد على الأسباب ، والتي بدون معرفته ، وتأثر عليه داخلياً وتكيف عقله ؟

(٩) وحينما قيل بأن الإنسان ليس حرالأرادة ، فليس هذه دعوة لمقارنته بجسم يتحرك ببساطة بالحافز السببي ؛ فهو أي الإنسان ، يحتوي في داخله على الأسباب المتأصلة في وجوده ؛ فهو يتحرك بالعضو الداخلي ، والذي له قوانينه الخاصة ، والتي هي تتقرر ضرورياً السبب لفكرة التي تشكلت من الأدراك الناتج عن الأحساس الذي تلقاه من الأشياء الخارجية . وكأميكانيكية إلى تلك الأحساسات لهذه الادركادت ، والطريقة التي نقشو الأفكار على ذهن الإنسان ، هم غير معروفين أليه ؛ بسبب أنه لا يستطيع أن يفهم السلسلة للعمليات في نفسه ، أو مبادئ الحركة الذي يعمل في داخله ، فهو يفترض نفسه ، أرادة حرة ؛ والتي إذا ترجمت حرفياً ، تعني ، بأنه يحرك نفسه بنفسه ؛ وأنه حدد نفسه بدون سبب ! في حين يجب عليه أن يقول ، بالحري ، بأنه يجهل كيف ، أو لماذا أن يفعل بالطريقة التي عمل بها.

(١٠) ومع ذلك ، يجب الاعتراف ، بأن تعدد واختلاف الأسباب والتي تُمارس تأثيرها بستمرار على الإنسان ، في حالات كثيرة ، حتى بدون معرفته ، تجعل من المستحيل ، أو على الأقل ، صعب جداً له الرجوع إلى المبدأ الحقيقي لفعله الخاص ، وبدرجة أقل لفعل الآخرين ؛ فهم يعتمدون لحد بعيد على أسباب نائية وبعيدة عن نتائجهم ، والذي الفحص السطحي ، يظهر تشابه جداً بسيط وضئيل إلى العلاقة بينهم . وهذا يتطلب حكيم مفرد إلى إبرازهم للنور .

(١١) وبعض الناس من يظنون أنفسهم الناطقين بأسم الدين والمجتمع ، رفضوا الأقرار بادعاء هولباخ ، بأن أي سلوك لا يعبر عن حرية الأرادة . فأنهم يقولون ، لو صح هذا ، فأن لا الدين ولا المجتمع قادر على تحميل أي شخص المسؤولية عن فعله ، ولذلك ، تحت مثل هذا الأعتبار والظروف ، يصبح متعذر وضع قواعد إلى المكافأة والعقاب . ولكن ، لو نحن قرأنا هولباخ في دقة ، لرأينا ، يرفض مثل هذه الحجة ، وعلى أنها تمثل دليل مناقض له . ولذا هو ينبذها ويعتبرها مجرد تبرير إلى حرية الأرادة . ولهذا يقول ” ومع ذلك ، وبرغم من القيود المقيد بها الإنسان ، فأنه يتظاهر ، بأنه أرادة حرة ، ومستقل عن الأسباب التي تحركه ، وأنه هو الذي يقرر أرادته ، وينظم وضعه . ومهما كان ضعف الأساس لهذا المعتقد ، والذي كل شيء يجب أن يشير بأنه خطأ ، فأنه كان متداول في ذلك الوقت ، وعد كحقيقة لا يرق أليها الشك عند عدد كبير من الناس . وبطريقة آخرى ، رأي تنويري ؛ فهو الأساس إلى الدين ، والذي ؛ أفترض له علاقات بين الإنسان وكائن غير معروف ، والذي يوضع فوق الطبيعة ، والذي يصبح من الصعب تخيل ، كيف أن الإنسان يستحق الثواب والعقاب من هذا الكائن الفوق الطبيعة ، إذا لم يكن حر الأرادة . والمجتمع أيضاً أعتقد بفائدة هذا النظام ، لأن ، يكون من العبث ، إذا كل افعال الإنسان نظر لها على أنها حتمية وضرورية ، فالحق في معاقبة أولئك الذين يسئون إلى مواطنيهم تغدو ملغية . وفِي النهاية ، فأن الغرور الإنساني لائم نفسه مع هذا الفرض ، والذي هو بلا شك ، يظهر يميز الإنسان عن بقية كل الموجودات الطبيعية بمنح أمتياز خاص بالاستقلال كلياً عن كل الأسباب الآخرى ، غير أن أبسط تأمل سوف يريه استحالة ذلك الأستقلال .

(١٢) بعد هذا الذي قدمناه من كتاب نظام الطبيعة لهولباخ ، والذي تحدث فيه بشكل تجريدي ونظري ، عن الحتمية وحرية الأرادة ، يقدم لنا ، هنا ، أمثلة آخرى ، ، ولكن هذه المرة بعيداً عن التجريد والقضايا النظرية ، ويتحدث هنا ، هذه المرة بشكل ملموس واقعي عن نماذج من الناس ، والذين يبدون ، وكأنهم ، كذلك ، من وجهة نظره مساقين في سلوكهم بدوافع وحوافز طبيعة ، لا يمكن التغلب عليها ، فهي تُبدو له متأصلة في طبيعتهم، وجزء من تركيب المجتمع الذين يعيشون فيه، ولهذا يقدمهم وكأنهم شاهد على نظريته بالحتميّة . وهؤلاء ، الأشخاص ، هم ، الإنسان الطموح ، والبخيل ، والشهواني ، والغضوب ، والمتحمس . وهؤلاء ، يعبرون عن أمزج مختلفة ، ويمثلون عينة كبيرة من السلوك البشري . وهكذا ، مثلاً ، يبرر الطموح سلوكه ؛ فهو يصرخ ، بمن يريد أن يُحد من سلوكه ، ويطالبه في التواضع ؛ ” ستطلب مني أن أقاوم عواطفي ، ولكن أليس الناس هم بشكل متواصل ، يرددون في أذني ، بأن المركز ، والشرف ، والقوة ، بأنهم أكثر الأشياء المرغوبة والمفضلة في هذه الحياة ؟ أفلم أرى أبناء وطني يحسدونهم ، وأبناء الطبقة النبيلة يضحون في كل شيء من أجل الحصول عليهم ؟ ففي المجتمع الذي أعيش فيه ، ولست أنا مجبر على الشعور، بتوقع القليل من الأحتقار ، إذا أنا حرمت من تلك الأمتيازات ؛ والانسحاق تحت عصى الأضطهاد ؟

(١٣) ويقول البخيل ؛ أنت تريد أن تمنعني من حب المال ، وتبحث عن الوسيلة التي يجب أن يكسب بها ؛ ولكن ، وأسفاه ، أليس كل شيء في هذا العالم ، يعلمني ، بأن المال هو النعمة الكبرى ، والتي تضمن ما يكفي لحد بعيد أن تجعلني سعيد ؟ ففي البلد الذي أعيش ألم أرى بأن كل مواطني يتوقون إلى الغنى ؟ غير أني أيضاً لم أشهد يهتمون ولو قليلاً في الأداة التي يكسبون بها الثروة ؟ فهم حالما يصبحون أغنياء بهذه الوسيلة التي تلومني عليها ، أليس تراهم ، يعدونها ، ويقدروها ، ويحترمونها ؟ فباي سلطة ، من ثم ، تحول دوني وبين تكديس المال ؟ وباي حق تمنعني من أستخدام أي وسيلة ، والذين أنت تدعوهم قذرين وجرامين ، والذين أرى العاهل يستحسنهم ؟ فهل تريد مني أن أتخلى عن سعادتي ؟

(١٤) والشهواني ، يجادل ، أنت تزعم ، بأن علي أن أقاوم رغباتي ؛ ولكن هل أنا الخالق إلى مزاجي ، والذي يدعوني بشكل متواصل إلى اللذة ؟ وانت تدعو للذاتي بالغير منطقيه ؛ غير أن في البلد الذي أعيش فيه، ألم أشهد بأن أكثر المسرفين بالمتعة هم أكثر الرتب مقام ؟ أفلم أرى بأن لا أحد منهم يخجل من الزنا ، سوى أن الزوج تلحقه الأهانة ؟ ألم ترى الناس تصنع أكاليل من فجروهم ، وغطرستهم ، وخلاعتهم ، ويكأفون عليها بالتصفيق ؟

(١٥) والرجل الغضوب يصيح ؛ أنت تنصحني بأن اللجم عواطفي ، وأن أقاوم الرغبة بالأنتقام لنفسي ؛ بيد هل أستطيع التغلب على طبيعتي ؟ وهل أقدر أن أغير الأفكار التي ترد لي من العالم ؟ فهل ، يمكن لي أن أعيش بخزي آبدي ، وعاني العار في المجتمع بشكل محتوم ، إذا أنا أغسل بالدم الأهانات التي تلقيتها من قبل الزملاء ؟

(١٦) والمتحمس يهتف بحماس ؛ أنت تطلب مني الاعتدال ، وتنصحني بأن أكون متساهل ؛ أن أكون متسامح مع أفكار أقراني من الناس ، ولكن أليس مزاجي هو مزاج عنيف ؟ أفليس أني أحب الله بحماس ؟ أفلم يخبروني بأن الحماس يسره ؟ وأن السفاحين المضطهدين الغير إنسانيين كانوا أصدقاء الله ؟ فأنا أرغب أن أجعل نفسي مقبول بنظره ، لذلك أتبنى نفس الوسيلة ؟

بأختصار ، فأن أفعال الإنسان ليس صادره عن حريته على الإطلاق ؛ فهم دائماً نتيجة ضرورية إلى مزاجه ، إلى الأفكار التي تلقاها ، والمعتقدات ، سوى كأنو خاطئين أو صحيحين ، والذين شكلهم لنفسه عن سعادته ، عن معتقداته ، والذين عززوا ، فعلاً ، عن طريق التثقيف والتجربة اليومية . وإذا هو فهم لعبة أعضاءه ( تركيبه الداخلي ) وإذا أستطاع أن يستدعي للذاكرة كل الدوافع الذي تلقاهم ، وكل التنقيحات التي خضعوا لهم ، وكل التأثيرات التي أنتجتهم ، فسوف يدرك ، بأن كل أفعاله خاضعين لحتمية، والتي تنظم جهازه الخاص، وكما تفعل لكل نظام الكون . فلا أحد يؤثر فيه، وبنفس القدر في الطبيعة ، ينتج عن طريق المصادفة . فهذه ، كما أشرت سابقاً ،كلمة بلا معنى ، أعني المصادفة ، في الطبيعة ؛ فكل ما يحدث له ، وكل ما يفعله ، وأيضاً كل ما يقع في الطبيعة ، أو ذلك الذي يعزو أليها، هو مستمد من أسباب ضرورية وحتمية ، والذين يعملون وفقاً لقوانين ضرورية، والذين يخلفون تأثيرات محتومة تعم الكل .

فالحتمية ، هي آبدية ، لا تتغير ، نظام ضروري ، متأصل بالطبيعة ، أرتباط لا غنى عنه إلى الأسباب التي تعمل مع النتائج التي تهدفهم .

وكما يمكن أن يرى من وجهة نظر هولباخ ، بأنه حتمي ولا يؤمن بحرية الأرادة . وهو بهذا متأثر أشد التأثر في العلوم الطبيعية التي حققت أنتصارات عديدة في عهده . ومع ذلك ، لم يكن هولباخ هو الوحيد من تمسك بالنظرة الحتمية ، فهناك ، أيضاً علماء وفلاسفة ، أمنوا بنفسه ما أمن ، ونظروا الى الأشياء بنفس المنظار . ولعل أبرزهم ، هو ، ن. هـ ، باكل ، فقد نظر باكل لتاريخ من منظار العلوم الطبيعية ، وطالب أن يدرس التاريخ ، وكأنه علم دقيق وصارم مثل العلوم الطبيعية التي تحكمه قوانين صارمة ، وإذا عرفته يمكن أن تنبأ بكل سلوك الشعوب والأفراد على حد سواء . ولهذا تراه ، يكتب منطلق من تلك الوجهة ” الأعتقاد في العلم التاريخي ، هو ليس التمسك بوجهة نظر القضاء والقدر ، ولا في حرية الأرادة ، فالنظرة التي أنطلق منها ببحثي، والتي أرجو ، أن يوافقني عليها القارئ ؛ هي أننا حينما نقوم بعمل ، هي أنه نتيجة إلى دافع ما أو دوافع ؛ وهؤلاء الدوافع هم نتائج إلى بعض الدوافع السابق عليهم . ولذلك، إذا نحن كنا على معرفة مع كل تلك الدوافع السابقة ، ومع كل قوانين حركاتهم ، فنحن نستطيع أن نتنبأ بيقين بدون أي خطئ بكل النتائج المباشرة . وهذه ، إذا لم أكن على خطأ عظيم ، هي وجهة النظر التي يجب أن يأخذ بها من كل إنسان ما لم يكن عقله منحاز لنظام فكري ، وكل إنسان يشكل أفكاره وفقاً إلى الدليل الفعلي الذي أمامه . وإذا ، مثلاً ، أنا كنت على معرفة حميمية مع إنسان أياً كانت شخصيته ، فأني أستطيع مراراً أن أخبر كيف سيعمل تحت ظروف معطاة . ويمكن أن أخطى في هذا التنبأ ، فيجب عليه أن لا أعزو خطائي إلى أعتباطية ونزوة حرية الأرادة ولا إلى أرادة قوى عليا ، لانه ليس لدينا على كل من هذا الأشياآ أقل برهان ، فيجب علي أن أكون مقنتنع بأن افترض في فيما علمت خطئ على بعض الظروف والتي كان فيها ، أو في حالة آخرى ، هي أني لم أدري العمليات العادية لعقله . وعلى أي حال ، إذا ، أنا ، كنت قادر على تصحيح الأستناج ، وإذا ، في نفس الوقت ، ، أكملت معرفة كلا من مزاجه وكل الأحداث التي تحيط به ، فأني سكون قادر أن تنبأ بمسار سلوكه ، والذي هو نتيجة تلك الأحداث ، قد تبناه. .

(١٧) وحتمي آخر ، وهو ، عالم نفس أمريكي مشهور ، مؤوسس المدرسة السلوكية بأمريكا ، يدعو ، ب ، ف ، سنكر . أنكر ، كذلك ، حرية الأرادة ، ودعا البشرية إلى ، هي ، وما كان يسميه ، الأستقلال الداخلي للأنسان ، أو ما كان يعرف باروح ، النفس ، والتي عدت ، هي المسؤولة عن كل أفعال الإنسان . فهو ، يقول ، بأن إذا أريد لعلم السلوك البشري ، أي تقدم مهم ، فأن عليهم أن يتبنو النموذج الحتمي ، وأن يجدوا أسباب أفعال الإنسان بالبيئة والجينات التي تحد سلوك البشر . وهكذا ، فأن سنكر في أنكار الأستقلال الداخلي للإنسان ، يزيل الشرعية التي كانت تضع المسؤولية ، والمدح ، والذم على أفعال الإنسان . فكيف يحق لنا من بعد ، حسب سنكر، إذا كان الإنسان ، محكوم من قبل البيئة والوراثة ، أن نبرر أحكامنا في المدح والذم ، على شخص لفعله هذا أو ذاك من الأفعال ، إذا هي تتعلق في البيئة والوراثة ؟ فالمسؤولية يحب أن تزاح من الإنسان الغير مستقل داخلياً أو روحياً ، عن البيئة والوراثة . ولهذا يجب أن ينظر له على أنه بيدق يتلاعب به من قبل القوى التي خارج سيطرته . ومن هنا يكتب ” في التراث الغربي ، لنظر لفرد على أنه حر ، وأنه مستقل ، بمعنى ، أن سلوكه بلا سبب . ولهذا فهو عد مسؤول عن ما يفعل . وعليه ، يعاقب بعدل عما يفعل ، إذا أسيء التصرف . وهذا النظر ، مع تبعتها العملية ، يجب أن يعاد النظر بها، حين بين التحليل العلمي بما لا يقبل الشك عن سيطرت العلاقات بين السلوك والبيئة والوراثة . فاعفاء سلوك الإنسان من الحتمية اللغاء من قبل التحلي العلمي كخطوة متقدما ، خصوصاً في سلوك الإنسان . ”

وهكذا ، نرى هولباخ ، وباكل ، وسنكر ، يرفضون الحرية في سلوك الإنسان ، ويقرون بالحتميّة . وهم رأوا في سلوك شيء معقد ، لا يمكن أن يفسر بالحرية ، وإنما بالحتميّة . وهذه وجهة النظر الحتمية كما قدمها لنا هولباخ ، وعليه سنظر في الجزء الآخر من هذه المقالة ، في رأي جان بول سارتر في حرية ، والذي بها بشكل مطلق ، وكذلك رأي ولتر ستيس في التوفيق بين حرية الأرادة والحتمية . يتبع

ترجمة / هاني الحطاب

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close