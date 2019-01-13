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خلال تسنمه الحقيبة الوزارية ..وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى ” سنعمل على توفير كل

المستلزمات الضرورية لفئات عناية الوزارة”

جرت اليوم الأحد مراسم تسليم و استلام حقيبة وزارة الهجرة و المهجرين بين الوزيرين ، السيد نوفل بهاء موسى الوزير الحالي و السابق د. جاسم محمد الجاف في مبنى الوزارة ببغداد .

وذكر السيد الوزير نوفل بهاء موسى “أننا نتطلع إلى دور اكبر في عملية استكمال الأعمال و المشاريع المهمة في الوزارة التي من شأنها الارتقاء بواقع فئات عناية الوزارة من خلال تظافر الجهود و العمل على تكوين رؤية مشتركة للوزارة بدعم النازحين عن طريق توفير المستلزمات الضرورية لهم ، إلى جانب توفير الأموال للأسر العائدة ، مشيدا بدور الوزير السابق في احتواء أزمة النزوح التي حدثت أثناء العمليات العسكرية وتطهير المدن من عصابات داعش الإرهابية و مواكبتها لحركة النزوح في المناطق التي كانت تسيطر عليها العصابات الإرهابية .

إلى ذلك أشار السيد الوزير السابق د. جاسم محمد الجاف ” ان المناطق التي كانت تحت سيطرة عصابات داعش الإرهابية أصبحت اليوم أمنة بجهود القوات الأمنية و الحشد الشعبي وغالبية العوائل النازحة قد عادت إلى مناطقها المحررة ، مهنئاً ومباركا في الوقت نفسه تسنم السيد نوفل بهاء موسى منصب وزارة الهجرة والمهجرين بعد نيله ثقة ممثلي الشعب في البرلمان متمنيآ له الموفقية و النجاح و السداد في مهمته .

قسم الاعلام

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