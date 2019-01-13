خواطر: ما بعد قتل العراقيين بصدام والقاعدة وداعش قتل العراقيين بالغرق والفيضانات ؟! داعش الفيضانات ؟!

قبل ان ابدا اكثركم ومن لا يعرفني سيقول: من انت ؟! وملايين المقالات بل مليارات للاسس المليارية موجودة على الانترنيت انت منو وانت شنو ؟! انا عراقي درست وتخرجت وعملت في الولايات المتحدة الامريكية لمدة 25 سنة كمهندس مدني ومنه ففي الهندسة المدنية هنالك فرع تخصصي يسمى (الهيدروليك HYDRAULICS)) ونستعمله لحساب كمية الامطار لتصميم نظام تصريف مياه الامطار ؟! سواءا في المدن او الطرق …

بَنَت (من بناء) تركيا 23 سد على نهري دجلةوالفرات ؟! الغريب في الأمر بأن تركيا بلد فقير لا يملك أموال (فلوس) لبناء السدود ؟! فقام البنك الدولي IMF باعطاء تركيا مُنَح لبناء هذه السدود ؟! والبنك الدولي مؤسسة صهيونية (ماسونية) وكان الهدف من بناء هذه السدود هو ؟! اذا هدد العراق اسرائيل فستقوم طائرات ال اف-16 الاسرائيلية بضرب اول سد على نهري دجلةوالفرات في تركيا وباقي السدود ستنهار بسبب كمية المياه وكما يسمى بالدومينو ايفيكت DOMINO EFFECT (عندما تصف قطع الدومينو (لعبة) بالقرب من بعضها البعض فاذا اسقطت احداها فسيسقط الباقي بالترتيب) الغريب في الأمر بان القائد الضرورة وحامي البوابة الشرقية لم يعترض على بناء هذه السدود ؟! بينما تقوم الحكومة المصرية اليوم بتحركات حثيثة ومفاوضات لأن اثيوبيا تقوم ببناء سد واحد فقط وهو سد النهضة على نهر النيل ؟! والى اليوم ما زالت المفاوضات والاعتراضات المصرية مستمرة … شفتوا الخائن واللي تبعات ما فعله بالعراق وعلى كافة الاصعدة ما زلنا نعاني منها والى اليوم … ولذلك فهو فعلا استحق مني لقب: هَدام العراق … المهم

كلكم في العراق تشاهدون بان خريف السنة الماضية 2018م كان ممطر جدا جدا وعلى غير عادة والشتاء مستمر بالامطار لهذه السنة 2019م بحيث ادى الى انهيار البعض من الجسور ؟! واذا تابعتم فان المديرة المسؤولة عن الاهوار في وزارة الموارد المائية صرحت: بان الاهوار في العراق قد امتلئت بنسبة 57% بسبب مياه الامطار ؟! ونحن فقط في بداية فصل الشتاء فماذا سيحصل في فصل الربيع 2019م ؟!

(فصل الخريف 21-09 الى 21-12 فصل الشتاء 21-12 الى 21-03 ؟! 36% من العراقيين جيل الحصار لم يذهبوا الى المدارس واغلبهم أميين او ان ذهبوا الى المدارس فمعلوماتهم ضعيفة بحيث لا تستغربوا ان لم يعرفوا ما هي الفصول بالتواريخ …جهلة … جهلة … جهلة ؟! ليس تعبيري وانتم تعرفون منو ؟!)

للمعلومات وكما ملئت مياه الامطار اهوار العراق بنسبة 57% فان مياه الامطار ستملئ خزانات سدود تركيا ال 23 بالكامل ؟! هنالك مشكلة ؟! عندما سياتي الربيع 2019م ستذوب الثلوج في جبال تركيا (منابع دجلةوالفرات) وخزانات سدود تركيا ال 23 سد ستكون ممتلئة بالمياه فاين ستذهب مياه الثلوج هذه ؟! طبعا تركيا ستضطر الى اطلاق كل مياه الثلوج هذه باتجاه سوريا والعراق ؟! سد الموصل على كولتنا بالعراقي تك رجل ؟! لا يتحمل هذه الاطلاقات المائية ابدا ؟! مما سيؤدي الى انهيار سد الموصل (لا سامح الله) واذا انهار سد الموصل (لا سامح الله) فان الفياضانات ستعم العراق بحيث اتوقع بان نسبة المياه في دهوك ستصل الى الطابق الخامس وفي الموصل الى الطابق الثالث وفي بغداد الى الطابق الثاني وهلم جره الى البصرة والتي ستكون مغمورة بالمياه عن بكرة ابيها (كل هذا لاسامح الله) ولكن هذا ما يقوله او يتوقعه العلم والمنطق حسب الدراسة والمعطيات المتوفرة اليوم ولكن (قد يفعل الله ما يشاء) يعني هي بيد الله سبحانه وتعالى … كم عراقي سيموت (لا سامح الله) بهذه الفياضانات ؟! وبغياب اي تخطيط للحكومة العراقية او اية عملية انقاذ ؟! الله العالم …

اذا انتبهتم استدعى اردوغان برهم صالح رئيس العراق للتباحث حول مسألة المياه ؟! والتي رفضت وترفض الحكومة التركية البحث فيها مع العراق منذ ان بدأت بانشاء السدود منذ السبعينات ؟! يعني على الاقل ترفض التباحث لمدة 40 سنة على اقل تقدير ؟! فلماذا تريد تركيا فتح ملف الاطلاقات المائية مع العراق اليوم ؟! السبب كما ذكرت لكم (موضوع هذه المقالة) ستضطر (أكرر ستضطر) تركيا الى اطلاق مياه الثلوج في الربيع القادم 2019م الى سوريا والعراق … ومنه فتركيا تحاول ان تحمي نفسها من الطرفين ؟! فعند اطلاقها لهذه الكميات الهائلة من المياه (مجبر اخاك لا بطل) في الربيع المقبل 2019م فاذا وقعت الفيضانات في العراق (لا سامح الله) فستقول تركيا: نحن حذرنا العراق (وتظهر تركيا بموقف الرجل الصالح الذي حذر العراق) واذا لم تقع الفياضانات فستقول تركيا: اعطيناكم مياه وايضا (تظهر تركيا بموقف الرجل الصالح الذي اعطى العراق مياه) …

يتبين مما تقدم بانه (وحسب هذا السيناريو لا سامح الله) فإنه يراد قتل المزيد من العراقيين عن طريق الغرق بالفيضانات ؟! فداعش ما بعد داعش هي: داعش الفيضانات …

تعددت الاسباب والموت واحد ؟! والسبب بسيط وواضح ؟! ولاء العراقيين لـ أهل بيت رسول الله (ص) وكون اغلب قادة جيش الامام المهدي (عج) سيكونون من العراق … وكما قال صادق آل بيت محمد (ص): الحمد لله الذي جعل (جُل = أغلب = أكثر) موالي من العراق.

اللهم اشهد اني بلغت

01-05-2019م

مع تحيات المهندس سرمد عقراوي

مقالاتي تعبر عن رأي الشخصي والديمقراطية في نظري هي ليست إنتخابات فحسب ؟! بل هي تبادل حر للأفكار والآراء لمنفعة الناس مع إحترام العرف العام وبدون الخوف من التجريح والتهديد والوعيد. انا لست صحفي ولا اكتب من باب السمعة او الشهرة , وكتاباتي ليست لا تفاخرا ولا مدحا بنفسي لا سامح الله ولكنني عشت في الغرب معظم حياتي وتعلمت منهم بان اكتب عن تجاربي كما يكتبون عسى ولعلها ان تنفع الاخرين ؟! وكما انا انتفع واستفيد من قراءة تجارب الاخرين؟! ومن باب زرعوا فاكلنا نزرع فيأكلون ؟! واختم بالقول: خير الكلام ما قل ودل.