رئيس الجمهورية: اعتماد الحوار الجاد لحلحة الأزمات والمشاكل بين الفرقاء السياسيين

أكد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أهمية التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي الواحد بما يلبي تطلعاته وآماله في الرقي والاستقرار.

وأشار سيادته، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، الأحد 13-1-2019، وفدا يمثل المكون التركماني، الى المسؤولية المشتركة لجميع الأطراف السياسية من اجل تحقيق المطالب المشروعة لهذا المكون وضرورة مشاركته الفاعلة في مؤسسات الدولة، وتعزيز مساهمتهم في استكمال بناء العراق الديمقراطي الاتحادي.

رئيس الجمهورية شدد على وحدة الصف الوطني، واعتماد الحوار الجاد لحلحة الأزمات والمشاكل بين الفرقاء السياسيين، بما يعكس الروح الوطنية الصادقة التي تميز الشعب العراقي.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض تطورات المشهد السياسي والأوضاع الأمنية ودعم الحكومة لتنفيذ برنامجها المتفق عليه من قبل الكتل والقوى العراقية.

من جانبهم جدد اعضاء الوفد الضيف دعم المكون التركماني للوحدة الوطنية بما يحقق الأهداف المنشودة للعراقيين، مؤكدين حرصهم على المشاركة التركمانية في القرار الوطني العراقي ومساندتهم للبرنامج الحكومي وللجهود المبذولة للارتقاء بواقع البلاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً.