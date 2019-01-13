رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي : سياسة العراق مبنية على اقامة افضل العلاقات مع جيرانه كافة

13- كانون الثاني- 2019

اكد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي خلال استقباله اليوم وزير الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد محمد جواد ظريف ، ان سياسة العراق مبنية على اقامة افضل العلاقات مع جيرانه كافة، ويتطلع لمستقبل افضل للعلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية.

واعرب سيادته عن ارتياحه للمباحثات الناجحة التي اجراها السيد رئيس الجمهورية في طهران وأمله في ان تؤدي الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين الى تعزيز العلاقات الثنائية .

ونقل وزير الخارجية الايراني تحيات الرئيس حسن روحاني الى السيد رئيس مجلس الوزراء ، مؤكدا وقوف الجمهورية الاسلامية الى جانب العراق وحكومته وتعزيز نظامه السياسي والديمقراطي والسعي لتوسيع العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.