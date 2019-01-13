رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يستقبل مساعد الامين العام للعمليات في حلف الناتو

13- كانون الثاني- 2019

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي مساعد الامين العام للعمليات في حلف الناتو السيد جون مينزا والوفد المرافق له.

واكد رئيس مجلس الوزراء ان القوات العراقية اكتسبت مهارة عالية من تجربة الحرب ضد الارهاب ودحر عصابات داعش ، واصبحت اكثر قدرة على حماية البلاد وبسط الامن الداخلي ، مشيرا الى الدعم الذي قدمته دول حلف الناتو للعراق ووقوفها معه لتجاوز التحديات الارهابية الامنية ، داعيا لتعزيز العلاقات مع بعثة ودول الناتو بما يعزز امكانات القوات العراقية في مجالات التسليح والتدريب .

وجرى بحث طبيعة القوات والدول المشاركة فيها واعدادها وان تكون مساعدة للعراق ومتوازنة مع ظروفه المحلية والاقليمية.

من جهته اعرب مساعد امين عام الناتو ان مهام الناتو في العراق تركز على تدريب القوات العراقية واعداد مدربين عراقيين يلبي حاجة العراق في هذا المجال ، واننا على اتم الاستعداد لتوفير متطلبات القوات العراقية وتعزيز الشراكة .