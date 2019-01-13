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رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يؤكد دعم مشوار المنتخب الوطني للفوز ببطولة آسيا

اجرى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا برئيس اتحاد كرة القدم السيد عبد الخالق مسعود لتأكيد دعم المنتخب الوطني
والبعثة العراقية المشاركة في بطولة امم آسيا المقامة بدولة الامارات ، مشيدا بإصرارهم على تحقيق افضل النتائج والتهنئة بالفوز بمباراتهم الاولى .

ودعا رئيس مجلس الوزراء لاعبي المنتخب الوطني الى تقديم افضل مالديهم في مباراتهم اليوم امام المنتخب اليمني الشقيق وتتويج مشوارهم بتحقيق هدف الفوز بكأس امم آسيا للمرة الثانية وادخال الفرحة لقلوب العراقيين الذين يتطلعون لأسود الرافدين برفع اسم بلدهم عاليا والعودة بكأس آسيا، مؤكدا دعمه للمنتخب الوطني العراقي وتقديم الحكومة كل ماتستطيع لانجاح مهمته في البطولة الآسيوية .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
12- كانون الثاني – 2019

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