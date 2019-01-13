(((( سنرسلهم إلى الجحيم، كما أرسلنا صدام حسين إلى الجحيم هذا نص تصريحات علي خامناءي الخرفة ))))

بِسْم الله وبه نستعين….ان تكون وكيل الله على الارض وتتحكم بمصير ملايين البشر وتكذب اعتقد هذا معيب عليه وعلى لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى لان ولي الفقيه يعتبر نفسه منصب من الله حسب اتفاق مجموعة دجالة ومصاصي الدماء وعملاءللماسونية العالمية يدعى مجموعة شورى مصلحة النظام وهولاء المجموعة الخرفة هم يختارون شخصا يكون ولي الفقيه . رجال بعمر الدينصورات حتى عقلهم الباطن توقف كيف يكونون هولاء وكلاء لله سبحانه وتعالى.اعترف علي خامناءي بالعقوبات الامريكية ووقعها على الاقتصاد الإيراني وهي لم تتجاوز بعد الأربعة اشهر ولو انا اشك بهذه المسرحية بين امريكا وإيران لكن لنذهب مع الكذاب لحد باب بيته . الذي استوقفني في خطاب علي خامناءي وكيل الله على الارض انه هو من أرسل صدام للجحيم !!!! يعني ترجمة كلام الخامناءي ان امريكا لم تغزو العراق وان لا دور لجورج بوش ولا لمءات آلاف من الجنود الأمريكان والبريطانيين الذين دخلوا العراق اي دور ؟ ولم يكن جاي كارنر وبعده بول بريمر الحاكم المدني للعراق بسقوط نظام صدام حسين او يمكن ان امريكا ايضا تتبع نظام ولي الفقيه وانا ما ادري يمكن انا عايش بغير زمن غير زمنا هذا اللي انا اعرفه انه هناك أساطيل عسكرية اتت من كل العالم وأسقطت البعث الكافر على فكرة البعث كافر فقط في العراق في سوريا البعث هو الجمهورية الاسلامية البعثية السورية هههههه اشلون شوادي تضحكون على شواديكم.يا علي خامناءي كُنتُم ترجفون من صدام حسين وجرعتم السم بوقف الحرب معه وبعد ثلاث سنوات من انتهاء الحرب ارجعتم العلاقات معه وكنتم شركاء معه بتهريب النفط عبر تجارة عدي مع احمد ابن الخميني وكانت اللنجات النفطية المهربة ترفع العلم الإيراني وانتم من اطال بعمر صدام من خلال كسركم للحصار المفروض عليه.اسقاط صدام من قبل امريكا اتاكم العراق كله من طبق الماس وياقوت وجواهر لم تحلمون به منذ ايام كسرى . اما إعدام صدام والذي كان مسجونا في مطار بغداد من قبل الأمريكان فهم من أمروا بإعدامه لان اطالة بقاء صدام على قيد الحياة سيسبب مشكلة للجيش الامريكي وللسياسة الامريكية،راءينا صدام اعدم بقضية الدجيل التي لم تكن بقوة بقية الجراءم التي ارتكبها ابن صبحة بحق العراقيين وخاصة جراءهم بحق الشعب الكوردي.يعني مامعقولة لا يحاكم صدام بالجريمة الشنيعة بحق تسفير نصف مليون كوردي فيلي وإعدام مايقارب عن خمسة عشر الف شاب كوردي فيلي؟او لا يحاكم بجريمة الانفال او دفن تسعة آلاف بارزاني او جريمة حلبجة البشعة.علي خامناءي يبدو ان إمبراطوريتكم الفارسية القديمة ومستشاريك الجهلة او الاغبياء لم يقرءون معنى دول محور الشر ( سوريا وإيران ) وهذه وحدة من دول الشر قصقصة أجنحتها والآن عليها طرد المحتل التركي و دولة الشر الثانية هي دولتكم الإرهابية بمعنى الكلمة دمرتم العراق وسوريا ولبنان واليمن دول فيها العيش عيشة بهاءم اغتيالات مليشيات دولة داخل دولة سرقة للمال العام تخلف تاخر حشيشة ومخدرات وكبسلة حولتم الدول التي تسيطرون عليهم بحجة الهلال الشيعي الى عسكرة المجتمع ونهب خيراتها والعراق اكبر دليل ،يا علي خامناءي اسءل اي عراقي حتى مريديكم يقولون هذا العراق (ليس عراقنا الذي عرفناه ونعرفه) تعرف يا علي خامناءي وهذه معلومة لكل اللقطاء من اتباعك الان في هذا الوقت المواطن الشيعي ابن بغداد والفرات الأوسط والجنوب يهاجرون العراق وبمستمسكات مزورة على أساس هم من المناطق السنية ،ولن أستطيع البوح اكثر من ذلك انظر اين وصلتم بالإنسان العراقي .بعد كل ذلك وكيل الله على الارض تتهجم على القادة والروءساء الأمريكان تنعتهم بالأغبياء والجهلة ههههههه انا اقول لو فعلا مسرحية ترامب هذه المرة تكون بجدية سوف نرى من يكون الجاهل والغبي؟لكن انا لا اءومن بالسياسة لانها عاهرة بدون اخلاق والعاقل يفهم………….حامد اسماعيل