[ صدك من كال هاي الدنيه خربانه]

عباس طريم

اريزونا

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شعبنه افلاس داوي ابطرك البطانه …. ويغني ويكول الدنيه خربانه

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خربت من اجاهه امزيعل اوعبود

واول يوم صاحو بالبلد فرهود

ايبوك اللي يجي , واللي وراه ايزود

حراميه , اوبلد مفتوحه بيبانه

جا راهي حجاهه : الدنيه خربانه

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خربت , والاجانه الجان ميت جوع

احترنه اوياه , من ياجنس , من يانوع

اتمدد , مثل ارضه اوصار عدهه افروع

مفلس جان , ما يملك ولا عانه

وطلع من شاف , هاي الدنيه خربانه

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البطل بالمسرحيه , اصبح الجذاب

وابو الغيره المعدل , عن المشهد غاب

كلشي اتغير ابهالدنيه , والاسباب

زمنه , المانصفنه وجار ويانه

وخلانه نغني , الدنيه خربانه

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خربانه , واجاهه الجان ذيل الهه

وصار الذيل بيهه , الجان اولهه

انكلب ميزانهه , واختل تعاملهه

سفينه ابعاصفه , اوغركت السفانه

واجميغ ايغني : الدنيه خربانه

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النزاهه والشرف , والغيره والناموس

صارن مفردات , ادنس القاموس

انشالن , والاجن للناس غير ادروس

كل درس الاجه, امن ابليس عنوانه

مو حكي امن اكول : الدنيه خربانه

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جان الشعب واحد , ياكل ابماعون

والتنخاه , ايكلك حاضر اوممنون

والقانون جان , امطبق القانون

هسه العدل ضاع , اوضاع ميزانه

شنهي , اوروح نوعه, الدنيه خربانه

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جان الشيخ , المعزب وبو الدله

يصرف لليجيه , وابد ما ايكله

وجان الشيخ صادك, لو حلف بالله

واشيوخ الوكت , بالنصب فنانه

جبرونه نصيح , الدنيه خربانه

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جان الجار يفرح , جاره متهني

واذا محتاج , ينطيه ذني او ذني

وايد ابأيد , تلكه الشيعي والسني

وهسه الزمن , مثل اغراب سوانه

وبس نحجي اونكول الدنيه خربانه

+ + +

ما يعدل وضعنه , اوروح خاجيه

وبلدنه اشما انكلبه , افلاس تاليه

ما دام البلد , تحميه حراميه

اوروح امي يظل , مفلس ولا عانه

وشعبنه ايظل يغني[ الدنيه خربانه