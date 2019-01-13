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[ صدك من كال هاي الدنيه خربانه]

[ صدك من كال هاي الدنيه خربانه]
عباس طريم
اريزونا
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شعبنه افلاس داوي ابطرك البطانه …. ويغني ويكول الدنيه خربانه
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خربت من اجاهه امزيعل اوعبود
واول يوم صاحو بالبلد فرهود
ايبوك اللي يجي , واللي وراه ايزود
حراميه , اوبلد مفتوحه بيبانه
جا راهي حجاهه : الدنيه خربانه
+ + +
خربت , والاجانه الجان ميت جوع
احترنه اوياه , من ياجنس , من يانوع
اتمدد , مثل ارضه اوصار عدهه افروع
مفلس جان , ما يملك ولا عانه
وطلع من شاف , هاي الدنيه خربانه
+ + +
البطل بالمسرحيه , اصبح الجذاب
وابو الغيره المعدل , عن المشهد غاب
كلشي اتغير ابهالدنيه , والاسباب
زمنه , المانصفنه وجار ويانه
وخلانه نغني , الدنيه خربانه
+ + +
خربانه , واجاهه الجان ذيل الهه
وصار الذيل بيهه , الجان اولهه
انكلب ميزانهه , واختل تعاملهه
سفينه ابعاصفه , اوغركت السفانه
واجميغ ايغني : الدنيه خربانه
+ + +
النزاهه والشرف , والغيره والناموس
صارن مفردات , ادنس القاموس
انشالن , والاجن للناس غير ادروس
كل درس الاجه, امن ابليس عنوانه
مو حكي امن اكول : الدنيه خربانه
+ + +
جان الشعب واحد , ياكل ابماعون
والتنخاه , ايكلك حاضر اوممنون
والقانون جان , امطبق القانون
هسه العدل ضاع , اوضاع ميزانه
شنهي , اوروح نوعه, الدنيه خربانه
+ + +
جان الشيخ , المعزب وبو الدله
يصرف لليجيه , وابد ما ايكله
وجان الشيخ صادك, لو حلف بالله
واشيوخ الوكت , بالنصب فنانه
جبرونه نصيح , الدنيه خربانه
+ + +
جان الجار يفرح , جاره متهني
واذا محتاج , ينطيه ذني او ذني
وايد ابأيد , تلكه الشيعي والسني
وهسه الزمن , مثل اغراب سوانه
وبس نحجي اونكول الدنيه خربانه
+ + +
ما يعدل وضعنه , اوروح خاجيه
وبلدنه اشما انكلبه , افلاس تاليه
ما دام البلد , تحميه حراميه
اوروح امي يظل , مفلس ولا عانه
وشعبنه ايظل يغني[ الدنيه خربانه

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